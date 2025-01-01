Oyuncak fabrikasında yangın çıktı!
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor
Giriş: 01.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:14
Kırklareli'nde öğle saatlerinde, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
DHA'daki habere göre alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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