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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oyuncak fabrikasında yangın çıktı | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Oyuncak fabrikasında yangın çıktı!

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:14
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        Oyuncak fabrikasında yangın çıktı!
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        Kırklareli'nde öğle saatlerinde, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı.

        DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

        DHA'daki habere göre alevler kısa sürede büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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