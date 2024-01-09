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2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale kadar yükseldi. 2004-2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programlarda sunuculuk yaptı. 2007 yılında 'Kader' ve 'Senin Uğruna' dizilerinde başrolleri canlandırdı.

2008 yılında 'Asi' adlı dizide rol alan Birce Akalay, aynı yıl vizyıona giren 'Son Ders' ve 2009'da ekranlara gelen 'Nefes' filminde rol aldı.