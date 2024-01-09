Oyuncu Birce Akalay kimdir, kaç yaşında, dizileri ve filmleri?
Son dönemlerde gündeme gelen Birce Akalay'ın rol aldığı dizi ve filmler araştırılıyor. Son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisiyle ekranlara gelen Birce Akalay'ın biyografisini derledik.
19 Haziran 1984, İstanbul doğumlu olan Birce Akalay, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimi gördü. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği Dramaturi Bölümündeki eğitimini tamamlayan Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale kadar yükseldi. 2004-2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programlarda sunuculuk yaptı. 2007 yılında 'Kader' ve 'Senin Uğruna' dizilerinde başrolleri canlandırdı.
2008 yılında 'Asi' adlı dizide rol alan Birce Akalay, aynı yıl vizyıona giren 'Son Ders' ve 2009'da ekranlara gelen 'Nefes' filminde rol aldı.
2009 yılında 'Alayına İsyan' isimli dizide yer alan Akalay, aynı yol 'Sizi Seviyorum' adlı sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaştı. 2010 yılında eski eşi Murat Ünalmıi ile beraber 'Yer Gök Aşk' dizisinde Havva karakterini canlandırdı.
Daha birçok yapımda her alan Akalay 2 yıl süren evliliklerinin ardından 17 Ocak 2017'de boşandı.
BİRCE AKALAY'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2007 Kader
2007 Senin Uğruna
2009 Alayına İsyan
2009 Kış Masalı
2010-2013 Yer Gök Aşk
2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim
2014 Böyle Bitmesin
2014-2015 Küçük Ağa
2015-2016 Evli ve Öfkeli
2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır
2017-2018 Siyah Beyaz Aşk
2018 Ağlama Anne
2020 Babil
2021 Son Yaz
2023 Bir Derdim Var
2023 Kuş Uçuşu