Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da arasında bulunduğu 21 kişi hakkında “Kişiler Arasında Ayrımcılık Yaparak Bir Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engelleme” ve “Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan “boykot” çağrıları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de destek vermesiyle geniş kitlelere yayılmıştı. Bunun üzerine sosyal paylaşımlarıyla “Boykot” çağrısı yapan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Boykot” soruşturmasını tamamladı. Üzümoğlu ile birlikte 21 kişi hakkında “Kişiler Arasında Ayrımcılık Yaparak Bir Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engelleme” ve “Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İDDİANAMEDE BOYKOT PAYLAŞIMLARI YER ALDI

İddianamede 21 kişinin tek tek yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yer verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile ilgili değerlendirme kısmında ise sosyal medya hesabından, "Ekonomik Boykot #2Nisan 2 NİSAN'DA SATIN ALIM YAPMIYORUZ Ekonomik gücümüzü kullanıyoruz, bayram sonrası tüketime bir günlüğüne ara veriyoruz" yazılı görseller paylaşıldı. Bir diğer paylaşım olarak “KAMUOYUNA Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez." şeklindeki yazı gösterildi.

Ayrıca "Yasak olmasının verdiği yetkiyle birlikte yürümek için çok güzel bir gün." ve "Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.