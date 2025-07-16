Cem Yiğit Üzümoğlu'na hapis talebi
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da arasında bulunduğu 21 şüphelinin sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin 'boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında da 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan ekonomik boykot çağrılarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da arasında bulunduğu 21 kişi hakkında “Kişiler Arasında Ayrımcılık Yaparak Bir Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engelleme” ve “Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan “boykot” çağrıları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de destek vermesiyle geniş kitlelere yayılmıştı. Bunun üzerine sosyal paylaşımlarıyla “Boykot” çağrısı yapan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Boykot” soruşturmasını tamamladı. Üzümoğlu ile birlikte 21 kişi hakkında “Kişiler Arasında Ayrımcılık Yaparak Bir Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engelleme” ve “Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
İDDİANAMEDE BOYKOT PAYLAŞIMLARI YER ALDI
İddianamede 21 kişinin tek tek yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yer verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile ilgili değerlendirme kısmında ise sosyal medya hesabından, "Ekonomik Boykot #2Nisan 2 NİSAN'DA SATIN ALIM YAPMIYORUZ Ekonomik gücümüzü kullanıyoruz, bayram sonrası tüketime bir günlüğüne ara veriyoruz" yazılı görseller paylaşıldı. Bir diğer paylaşım olarak “KAMUOYUNA Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez." şeklindeki yazı gösterildi.
Ayrıca "Yasak olmasının verdiği yetkiyle birlikte yürümek için çok güzel bir gün." ve "Boykot, Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir. Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
“FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞ BEYAN ETTİĞİNİ SÖYLEDİ”
Oyuncu Üzümoğlu, ifadesinde hesabını kendisinden başka kullanan birisi olmadığını, paylaşımlarında anayasal hakları ve fikir özgürlüğü çerçevesinde görüşlerini beyan ettiğini, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesinin mümkün olmadığını, paylaşımları kendi özgür iradesiyle yaptığını söyledi. Suçlamaları kabul etmedi.
“BOYKOT ÇAĞRISIYLA EKONOMİK ETKİNLİĞİ ENGELLEMEYİ AMAÇLADILAR”
Savcı iddianamenin değerlendirme kısmında, “Şüphelilerin yapmış oldukları paylaşımlarda 2 Nisan 2025 tarihinde tüm işletmelerin kapatılmasına, tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına, ülke genelinde boykot yapılmasına yönelik çağrılar yapmak suretiyle kişilerin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme kastıyla hareket ettiklerinin sabit olduğu” ifadelerine yer verildi.
“SİYASİ VE SOSYAL SEBEPLERLE NEFRETLE HAREKET EDİLDİ”
Ayrıca atılı suça yönelik değerlendirme kısmında “şüphelilerin siyasi ve sosyal sebeplere dayanarak ülke ekonomisinin sekteye uğramasını amaçladıklarının değerlendirildiği, bu bakımdan nefret saikiyle hareket ettiklerine yönelik kanaat uyandığı” şeklinde ifadeler kullanılarak "Nefret ve Ayrımcılık" suçunun işlendiği iddia edildi.