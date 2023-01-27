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Oyuncu Levent Güner'e veda

Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Bedir' karakteri ile tanınan oyuncu Levent Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetmişti. Güner, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

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  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde rol alan Levent Güner, 58 yaşında hayata veda etti. Güner'in ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu. Algöz, acı haberin ardından, "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    Güner için İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi’nde düzenlendi.

    İzmir Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, Güner ile üniversitede tanıştıklarını ve 1988-1993 yılları arasında aynı sahneyi paylaştıklarını anlattı. Güner'i bir hafta önce gördüğünü ve sohbet ettiklerini aktaran Ulukut, 3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve dün acı haberi aldıklarını ifade etti.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    Oyuncunun cenazesi, törenin ardından Bahçelievler Kulalı Hancıoğlu Hacı Halil Camii'ne götürüldü. Güner'in cenazesi burada kılınan ikindi namazına müteakip, Eski Bornova Mezarlığı’na defnedildi.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    'Kurtlar Vadisi'nde rol alan ancak geçtiğimiz yıllarda hayatlarını kaybeden diğer isimler...

    OSMAN WÖBER (TUNCAY KANTARCI)

    62 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, geçtiğimiz yıl temmuz ayında kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Wöber, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    NİHAT NİKEREL (SEYFO DAYI)

    Dizide 'Seyfo Dayı' karakterini canlandıran Nihat Nikerel, 26 Eylül 2009 tarihinde Beşiktaş'taki evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede, uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğü anlaşıldı. 28 Eylül 2009 tarihinde Levent Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    İSTEMİ BETİL (LAZ ZİYA)

    Yapımda 'Laz Ziya' rolüne hayat veren İstemi Betil ise 11 Kasım 2011'de aramızdan ayrıldı. 67 yaşında hayata veda eden Betil de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    HALDUN BOYSAN (TOMBALACI MEHMET)

    'Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Haldun Boysan, 2020'de yaşamını yitirdi. Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    BAYKAL SARAN (HÜSREV AĞA)
     
    'Kurtlar Vadisi'nde 'Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran, 28 Temmuz 2006'da kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya götürülerek Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    TARIK ÜNLÜOĞLU (TESTERE NECMİ)

    Tarık Ünlüoğlu da dizide rol alan isimlerdendi. Unutulmaz karakterlerden biri olan 'Testere Necmi'ye hayat veren Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da, akciğer kanserine yenilerek 68 yaşında aramızdan ayrıldı. 3 Ekim'de Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    SÖNMEZ ATASOY (HALO DAYI/HALİL İBRAHİM KAPAR)

    Dizinin bir diğer unutulmaz oyuncusu Sönmez Atasoy da kalp krizine yenildi. 'Halil İbrahim Kapar' karakterine hayat veren sanatçı, 11 Aralık 2011'de Isparta'daki dizi çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi. Bir süre hastanede tedavi gören Atasoy, 15 Aralık 2011'de hayata veda etti.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    NEDİM DOĞAN (ŞEHMUZ)

    'Hüsrev Ağa'nın kahyası 'Şehmuz' rolünü canlandıran Nedim Doğan’ı da 2010 yılında kanserden kaybettik.
  • 'Kurtlar Vadisi' oyuncusu Levent Güner'e veda - Magazin haaberleri

    DEVRİM PARSCAN (ORHAN)

    2020 yılında aramızdan ayrılan isimlerden birisi de Devrim Parscan. Hem dublaj hem de oyunculuk alanında birçok başarılı işe imza atan sanatçı, "Ben Ziya Abi’ye ne diyeceğim?" repliğiyle akıllara kazınmıştı.

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