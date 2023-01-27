Güner için İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi’nde düzenlendi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, Güner ile üniversitede tanıştıklarını ve 1988-1993 yılları arasında aynı sahneyi paylaştıklarını anlattı. Güner'i bir hafta önce gördüğünü ve sohbet ettiklerini aktaran Ulukut, 3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve dün acı haberi aldıklarını ifade etti.