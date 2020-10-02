Hercai dizisinde rol alan Macit Sonkan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca tüm ekibe test yapıldı. TV100'ün haberine göre; Yapılan testlerin hepsi negatif çıkınca çekimlere devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan'ın tedavisinin de Mardin'de özel bir hastanede sürdüğü belirtildi.