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        Haberler Magazin Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, hayatını kaybetti

        'The İmam', 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre', 'Konstantin'in Şifreleri', 'Dur Yolcu', 'Aşkımızda Ölüm Var' ve 'Çarli İş Başında' gibi önemli yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer, bugün yolculuğuna uğurlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 20:18 Güncelleme: 18.07.2025 - 01:31
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        Hayatını kaybetti
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        Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer'in vefatına ilişkin açıklamada bulunan iş insanı Ekrem Tuncer, amcası Mehmet Ali Tuncer’in kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğünü ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Tuncer’in rol arkadaşlarından oyuncu Ahmet Yenilmez ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi;

        "Bazı bilinmeyen, çok meşhur olmayan insanlar vardır. O insanlar, çok meşhur ve bilinen insanları bir arada tutar. Tuncer de öyle biriydi, hemşehrimdi. Oyuncu olmasının ötesinde saf, duru, tertemiz bir Anadolu münevveriydi, delikanlıydı. Allah mekanını cennet eylesin."

        Tuncer'in cenaze namazı, cuma namazının ardından Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi’nde kılınacak. Daha sonra oyuncu, Akbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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        MEHMET ALİ TUNCER KİMDİR?

        1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ali Tuncer, ilköğretim yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile birlikte tiyatro sahnesine adım attı.

        TRT 1’de yayınlanan 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterine hayat veren Tuncer, ayrıca 'Deli Yürek' ve 'Böyle mi Olacaktı' dizilerinde de rol aldı.

        Geleneksel Türk tiyatrosuna da gönül veren sanatçı, 'Sanat Manat'a Karşı' ve 'Efendi Hayrettin Süperstar' adlı oyunlarda sahne aldı.

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