Mehmet Kurt: Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler
Pek çok dizi ve filmde rol alan, Kemal Sunal'a benzerliğiyle de tanınan Mehmet Kurt ile konuştuk. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, şimdilerde neler yaptığını anlattı
Mehmet Kurt, benzerliğiyle Kemal Sunal'ın varisi olarak gösterilmişti. Onu, 'Emret Komutanım' ve 'Akasya Durağı' gibi dönemin popüler dizilerinde karakter oyuncusu olarak izledik. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Kurt ile konuştuk. Oyunculuk hikâyesini, Kemal Sunal'a olan benzerliğini ve şimdiki hayatını anlattı.
"OYUNCULUĞA LİSEDE BAŞLADIM"
Oyunculuğa lisede başladığını başladığını ifade Mehmet Kurt, şöyle konuştu: Gaziantep doğumluyum. Gaziantep İsmet Paşa Lisesi'nde eğitim görürken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseler arası tiyatro şenlikleri başlatılmıştı. Her lisenin kendi tiyatro oyununu çıkarması zorunluydu. Yıl sonunda da her lise tiyatro salonunda gösteriyi sergileyecekti. Bir yarışma tarzındaydı ve ödüllüydü.
Edebiyat öğretmenimiz oyuncuları seçerken; derslerden kaçan, biraz yaramazlık yapan öğrencileri ehlileştirmek için özellikle onları seçiyordu. Ben de onlardan birisiydim açıkçası... Anlayacağınız; edebiyat öğretmeninin zoruyla tiyatroya adım atmış oldum. Müjdat Gezen'in yazdığı 'Salak Oğlum' tiyatro oyunuyla Gaziantep'te birinci olduk. Böylelikle tiyatro aşkı başladı ve ardından 1999'da Gaziantep'te özel tiyatrosunu kurduk.
"BU KOCA AĞIZLI ÇOCUĞU BULUN"
Televizyon maceram ise, Bülent İnal, Ahu Türkpençe, Şevket Çoruh ve Erdal Tosun'un başrollerinde yer aldığı 2002 yapımı 'Azad' dizisiyle oldu. Dizi, Şanlıurfa'da çekiliyordu, bir günlüğüne figüranlık yaptım. Rahmetli Tomris Giritlioğlu; "Bu koca ağızlı çocuğu bana bulun" demiş. Sonra da bana dizide rol verdi.
Mehmet Kurt'un şöhretinin pekişmesi ise 2004'teki 'Türkiye'nin Yıldızları' yarışmasıyla olmuş. Jürisinde Hamdi Alkan, Ali Poyrazoğlu ve Nurseli İdiz gibi isimlerin olduğu yarışmada, 81 ilden 81 yarışmacı seçilip, oyunculuklarıyla İstanbul'da yarışmak üzere yarışan 10 kadın 10 erkek belirlenmişti. Gaziantep'ten seçilen Mehmet Kurt, İstanbul'daki 10 finalist erkek arasına girmişti.
Beren Saat ile Engin Akyürek'e büyük bir şöhret kazandıran yarışmayla ilgili olarak Mehmet Kurt; "İstanbul'a gelme serüvenim bu yarışma ile oldu. O zamanlar, bu tür yarışmalar çok popülerdi ve biz bu yarışmalarında ilkleriydik. Engin Akyürek erkeklerde şampiyon ben ise 5'inci olmuştum" dedi.
Yarışmadan sonra Hamdi Alkan'ın 'En İyi Arkadaşım' dizisinde kendisine rol verdiğini ifade eden Mehmet Kurt, 2005'te ise 'Emret Komutanım'ın kadrosuna katıldığını belirtti.
"SAMİMİ BİR DİZİYDİ"
'Emret Komutanım'da; Demet Evgar, Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Seda Akman, Sermiyan Midyat, Ufuk Özkan, Engin Hepileri gibi isimlerde kamera karşısına geçen oyuncu; "Proje genel yönetmeni Mustafa Altıoklar'ın isteğiyle kadroya katıldım. Dizi çok sevildi. Çünkü o dizide sen vardın, ben vardım, herkes vardı. Samimi bir işti ve insanlar kendilerinden bir şeyler buldu. Yıllar geçmiş olmasına rağmen dizide canlandırdığım 'Naci Tosun' karakterini hatırlayanlar var. Unutulmamak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.
Mehmet Kurt, "Unutamadığınız bir set anınız var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: 'Emret Komutanım'ı çekerken en az deneyimi olan oyuncu bendim. Yönetmenimiz de Kartal Tibet'ti. Rahmetli, komutan gibi bir adamdı. Babamdan o kadar korkmazdım. (Gülüyor)
"ÇİÇEKLERİ YALAYINCA SET KOPTU!"
Bir sahne çekiyoruz, elimdeki papatyaları, Demet Evgar'ın canlandırdığı 'Tabip Üsteğmen Çiğdem Sipahi'ye vereceğim. Çok heyecanlıyım. Kartal Tibet, arkadan bağırıyor; "Çiçeği yala geç, çiçeği yala geç..." diye. Ben de bana söylüyor sanıyorum. "Yalasam mı, yalamasam mı? Mantık değil ama" diye düşünüyorum. Kartal ağabey bağırmaya devam edince çiçeği yalamaya başladım. Ben yalarken bir an herkes sustu. Kartal Tibet bir kahkaha attı: "Asker!" diye bağırdı. Meğerse kamera arkasında öyle bir tabir varmış. Yani kameramana; 'çiçeği yakından çekerek, geç' demek istiyormuş. Ben papatyaları yalayınca bütün set yıkıldı. Yarım saat ara verdik çekimlere...
Mehmet Kurt; "Ardından başka dizilerden teklif geldi ama bütçeler çok tutarsızdı. 'Emret Komutanım'da kazandığımın 1/4'ini veriyorlardı. Bir süre ara verdim setlere. Sonrasında 'Akasya Durağı'ndaki 'Vakkas' karakteriyle televizyona döndüm. Sonrasında başrol oyuncularına verilen ücretler ile yan rollerdeki oyuncuların arasındaki ücret daha da açılınca setleri bırakmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.
"KEMAL SUNAL SAYESİNDE BENİ SEVDİLER"
Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle de tanınan Mehmet Kurt, bir bankanın reklam filminde de Kemal Sunal'ı canlandırmıştı. Kurt; bu benzerliğin, hem avatanjlarını hem de dezavantajlarını yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: Kemal Sunal'a benzemenin artısını da yaşadım eksisini de. Kemal Sunal sayesinde halk beni çok sevdi ama yapımcılar gözünde öyle olmadı sanırım. Kemal Sunal'ın canlandırdığı gibi karakterleri oynamam istendi sanırım. Yani sadece o tarz rollerin oyuncusu oldum. 'Emret Komutanım' ve 'Akasya Durağı'ndaki rollerimden de anlaşılıyor.
TİYATROYA DEVAM EDİYOR
2013'te Melike Kurt ile evlenen oyuncunun Poyraz adında bir oğlu dünyaya gelmiş. Yaşamını İstanbul Sarıyer'de sürdüren oyuncu, Rönesans isimli kendi tiyatrosunu açmış. Dizilerde rol aldığı dönemlerde setlerden arta kalan zamanlarda özel tiyatrolarda çalıştığını sözlerine ekleyen Kurt; "Şimdilerde belediyelerle birlikte çocuk tiyatrosu yapıyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili 'Atık Avcısı' isimli bir oyunu sahneliyoruz. Tiyatroyla eğitimin birleştiği bir oyun" dedi.