"KEMAL SUNAL SAYESİNDE BENİ SEVDİLER"

Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle de tanınan Mehmet Kurt, bir bankanın reklam filminde de Kemal Sunal'ı canlandırmıştı. Kurt; bu benzerliğin, hem avatanjlarını hem de dezavantajlarını yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: Kemal Sunal'a benzemenin artısını da yaşadım eksisini de. Kemal Sunal sayesinde halk beni çok sevdi ama yapımcılar gözünde öyle olmadı sanırım. Kemal Sunal'ın canlandırdığı gibi karakterleri oynamam istendi sanırım. Yani sadece o tarz rollerin oyuncusu oldum. 'Emret Komutanım' ve 'Akasya Durağı'ndaki rollerimden de anlaşılıyor.