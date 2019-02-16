Türk dünyası ve ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif, 13 Şubat Çarşamba günü, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 70 yaşında vefat eden Ozan Arif’in yurt dışındaki yakınlarının gelmesi beklendi. Ozan Arif olarak tanınan Arif Şirin için bugün Büyük Cami’de cenaze töreni düzenlendi.
Ozan Arif’in Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’ndeki evinden alınan cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Büyük Cami’ye getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi cami önünde sevenleri karşıladı. Bu sırada izdiham yaşandı. Cenazede sevenleri Ozan Arif’e son görevlerini yerine getirmek için toplandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Şirin'in sanatçı arkadaşları İsmail Türüt ve Uğur Işılak, cenazenin başında dua etti.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şirin'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Şirin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Bağımsız Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Erhan Usta, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayati Tekin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile vatandaşlar katıldı.
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