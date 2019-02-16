"Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin'e veda

Bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören ve 13 Şubat'ta yaşamını yitiren Arif Şirin, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı