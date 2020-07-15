Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinOzan Güven 21 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak - Magazin haberleri
ABONE OL

Ozan Güven'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Oyuncu Ozan Güven hakkında, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmanın 21 Ocak 2021’de yapılmasına karar verdi. Mahkeme, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un duruşma günü hazır olmaları için yazı gönderilmesini istedi

Ozan Güven

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre; Oyuncu Ozan Güven hakkında, Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet eylemi iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme duruşmanın 21 Ocak 2021 tarihinde yapılmasına karar veren mahkeme, tarafların duruşmada hazır olmaları için yazı gönderilmesini de istedi.

EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle meydana geldi:

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında tartışma yaşandı. Ozan Güven, abajur ve elleriyle vurmak suretiyle Deniz Bulutsuz’u darp etti. Deniz Bulutsuz’un evden ayrılmak istemesi üzerine Ozan Güven iddiaya göre hakaret ederek Bulutsuz’un haber vermesini engellemek amacıyla cep telefonunu aldı. Savcılık, Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’un ikametten çıkmasına izin vermeyerek hürriyetinden yoksun kıldığını anlatıldı.



OLAY ANINDA YALNIZDILAR

İddianamede, Deniz Bulutsuz ve şüpheli Ozan Güven’in de savcılıktaki ifadelerine yer verildi. Olay sırasında Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un yalnız olduklarını belirten savcılık, olay anına ilişkin bilgi ve görgüleri bulunmayan tanıkların beyanlarına itibar edilmediğini anlattı.

KAMERA KAYDI BULUNAMADI

Savcılık tarafından Ozan Güven’in evinde bulunan kamera kayıt cihazında bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bilirkişi incelemesine göre, kameranın sürekli olarak çalıştığı, bu nedenle üzerine takılı hard diskin yorgun disk olarak değerlendirildiği anlatıldı.

Harddisk’in doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtları üzerine yazdığı belirtildi. Deniz Bulutsuz’un olaydan beş gün sonra savcılığa şikayette bulunduğu, olaydan hemen sonra müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün elde edilemediği anlatıldı.

SİLAHTAN SAYILDI

Savcılık, iddianamede, olayda kullanılan ve ele geçirilemeyen abajuru silah olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

13,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve Hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eser Yenenler diyete başladı - Magazin haberleri
MAGAZİNEser Yenenler diyete başladı
Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlülerden 15 Temmuz paylaşımları
Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin oğulları Asil Aslan kırkı çıkmadan tatilde - Magazin haberleri
MAGAZİNKırkı çıkmadan tatilde
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan polis kontrolüne takıldı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Onlar işini yapıyor, siz de işinizi yapın!'
15 kilo veren Büşra Pekin sezonu açtı - Magazin haberleri
MAGAZİN15 kilo veren Büşra sezonu açtı
Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİN"Hepsi benim kardeşim"
Rubato grubunun solisti Özer Arkun: Burcu’dan özür dilerim - Magazin haberleri
MAGAZİN'Burcu’dan özür dilerim'
Necip Memili baba oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN'Cumali' baba oldu
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem paylaşımı! Hemen geri sildi!
MAGAZİNÖnce paylaştı, sonra sildi
Tolga Karel: Florida'ya yerleşmeye karar verdik - Magazin haberleri
MAGAZİN"Florida'ya yerleşmeye karar verdik"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X