Ozan Güven beraat etti

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; oyuncu Ozan Güven’in birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in karşılıklı olarak birbiri hakkında şikâyetçi olduğu davada karar çıktı.

Davanın 5'inci yılında görülen İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Ozan Güven’in avukatı karşı tarafın Adli Tıp sürecinin uzun sürdüğü, kendi müvekkilinin ise kafa yaralanması sonrası anevrizma oluştuğuna dair rapor olmasına rağmen adli tıpa sevk edilmediğine değindi. Avukat, müvekkili Ozan Güven’in Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini talep etti. Hakim bu talepleri reddetti. Bunun üzerine söz hakkı verilen her iki avukat müvekkillerinin beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Ozan Güven hakkında “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası, “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun yılma” suçlarından ise beraatına karar verdi. Deniz Bulutsuz’un ise üzerine atılı “Basit yaralama” suçundan beraatına karar verildi.