Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ozan Güven beraat etti - Magazin haberleri

        Ozan Güven beraat etti

        Oyuncu Ozan Güven'in birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in karşılıklı olarak birbiri hakkında şikâyetçi olduğu davada karar çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karar çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; oyuncu Ozan Güven’in birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in karşılıklı olarak birbiri hakkında şikâyetçi olduğu davada karar çıktı.

        Davanın 5'inci yılında görülen İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Ozan Güven’in avukatı karşı tarafın Adli Tıp sürecinin uzun sürdüğü, kendi müvekkilinin ise kafa yaralanması sonrası anevrizma oluştuğuna dair rapor olmasına rağmen adli tıpa sevk edilmediğine değindi. Avukat, müvekkili Ozan Güven’in Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini talep etti. Hakim bu talepleri reddetti. Bunun üzerine söz hakkı verilen her iki avukat müvekkillerinin beraatını talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme, Ozan Güven hakkında “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası, “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun yılma” suçlarından ise beraatına karar verdi. Deniz Bulutsuz’un ise üzerine atılı “Basit yaralama” suçundan beraatına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ozan güven
        #Deniz Bulutsuz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu