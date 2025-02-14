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        Ozan Güven'e hapis istemi

        Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, 'Basit yaralama' ile diğer suçlardan 'sanık-müşteki' olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in 11 yıl 6 aya, Bulutsuz'un ise 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:34
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        Ozan Güven'e hapis istemi
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        İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelmeyen sanık - müştekiler Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'u avukatları temsil etti.

        Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ozan Güven'in 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını, 'Hakaret' suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatini istedi.

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        Mütalaada, sanık Deniz Bulutsuz hakkında ise "Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        Çift arasında kamuoyuna yansıyan 'Şiddet' olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikâyeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikâyeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

        Ozan Güven'in 'Hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından 13 yıl 6 aya kadar, Deniz Bulutsuz'un ise 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameler, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilip tek dava haline getirilmişti.

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        #ozan güven
        #Deniz Bulutsuz
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