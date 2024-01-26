Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren raporda; olayın ardından Bulutsuz'da 'anksiyete bozukluğu' geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Yaralanmanın ardından Deniz Bulutsuz'da 'anksiyete bozukluğu' geliştiği belirtildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Bulutsuz'da, 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

REKLAM "VÜCUDUNDA KEMİK KIRIĞI TANIMLANMADIĞI DA AKTARILDI" Raporda ayrıca; Deniz Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden fark edilmediği ve yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı kaydedildi. Davanın görülmesine bugün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.20'den itibaren devam edilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikâyetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. İki tarafın da şikâyeti üzerine olaya ilişkin iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ozan Güven'in şikâyeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.