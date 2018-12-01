Özcan Deniz cephesinden Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama

01.12.2018 - 14:38 | Güncelleme:

Oyuncu Özcan Deniz, önceki gün 4 yıllık eski aşkı Fahriye Evcen'le fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafa Özcan Deniz cephesinden açıklama geldi. Konu hakkında açıklama yapan ajans, "Özcan Deniz'in Instagram hesabı dışındaki sosyal medya hesapları ajansımız tarafından profesyonel bir iş anlayışı ile yönetilmektedir. Bu hesaplarda Özcan Deniz'in yer aldığı ve adı geçtiği dizi, film, müzik ve diğer projelerinden üretilen içeriklerin düzenli ve periyodik aralıklarla paylaşımı ajansımız tarafından yapılmaktadır." dedi

  • 1 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    Oyuncu Özcan Deniz'in Twitter hesabından Burak Özçivit'le evli olan ve bebek bekleyen eski sevgilisi Fahriye Evcen'le rol aldığı filmden bir fotoğraf paylaşıldı.

  • 2 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafı Özcan Deniz'in değil sosyal medya hesaplarını yöneten ajansın paylaştığı öğrenildi.

  • 3 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    "İÇERİKLER AJANSIMIZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR"

    Konu hakkında açıklama yapan ajans, "Özcan Deniz'in Instagram hesabı dışındaki sosyal medya hesapları ajansımız tarafından profesyonel bir iş anlayışı ile yönetilmektedir. Bu hesaplarda Özcan Deniz'in yer aldığı ve adı geçtiği dizi, film, müzik ve diğer projelerinden üretilen içeriklerin düzenli ve periyodik aralıklarla paylaşımı ajansımız tarafından yapılmaktadır." dedi.

  • 4 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    SOSYAL MEDYA KARIŞTI

    Özcan Deniz'in kafa karıştıran bu fotoğrafın altına, "Bu iyi olmadı, kıyamet kopabilir", "Kıyamet is coming...", "Film bittikten sonra ayrılmanız çok üzücüydü", "Akşam eve girebilirsin inşallah abi?", "Buralar karışacak", "O ev yandı bitti kül oldu ama yine de sen bilirsin abi", "İkiniz de evlisiniz. Niye böyle bir paylaşım yaptın şimdi?" gibi yorumlar yapılmıştı.

  • 5 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    BİR DÖNEMLERİN GÖZDE AŞIKLARIYDI

    Özcan Deniz ve Fahriye Evcen 2012 yılında, "Evim Sensin" adlı filmde başrolü paylaşmışlardı. Çift, filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra 4 yıllık ilişkisini noktaladı.

  • 6 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    "KEŞFETTE KARŞIMA ÇIKTI"

    Deniz, geçen sene de Fahriye Evcen'in Instagram fotoğraflarını beğenmişti. Daha sonra da şu açıklamayı yapmıştı:

  • 7 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    "Keşfette karşıma çıktı ve bir kaza sonucu beğendim. Umarım bu yanlış anlaşılmanın önüne geçebilirim."

  • 8 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    Özcan Deniz, geçen mart ayında Feyza Aktan ile evlendi ve Kuzey adında bir oğlu var.

  • 9 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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    Fahriye Evcen ise 2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. 4 aylık da hamile.

  • 10 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 11 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 12 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 13 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 15 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 17 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 24 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 26 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 37 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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  • 38 Özcan Deniz'den Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'li fotoğrafa açıklama - Magazin haberleri
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