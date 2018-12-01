4 | 38

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Özcan Deniz'in kafa karıştıran bu fotoğrafın altına, "Bu iyi olmadı, kıyamet kopabilir", "Kıyamet is coming...", "Film bittikten sonra ayrılmanız çok üzücüydü", "Akşam eve girebilirsin inşallah abi?", "Buralar karışacak", "O ev yandı bitti kül oldu ama yine de sen bilirsin abi", "İkiniz de evlisiniz. Niye böyle bir paylaşım yaptın şimdi?" gibi yorumlar yapılmıştı.