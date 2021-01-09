Özdemir Erdoğan'a Zeki Müren tepkisi

Özdemir Erdoğan'ın, Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

Posta'ya konuşan müzisyen, "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

BU İLK DEĞİL

Erdoğan, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren hakkında geçtiğimiz yıl temmuz ayında da eleştirilerde bulunmuştu.

80 yaşındaki Erdoğan, Müren hakkında şunları söylemişti:

"1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi."

ÖZDEMİR ERDOĞAN HAKKINDA

Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı.

1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Seslendirdiği bazı parçaları:

Sevdim Seni Bir Kere

İkinci Bahar

Pervane

Baharda Kuşlar Gibi

Küçük Bir Aşk Masalı

Karlı Kayın Ormanında

Kim Bilir

Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminin müziği)

Bebek

Elif dedim be dedim

Aşkın Tortusu Kalır

Paranın Ne Önemi Var

Bir Garip Yolcu

Samanyolu

Fahriye Abla

Duyduk Duymadık Demeyin

Bu Son Olsun

Deniz Ve Mehtap

Sensiz Saadet

Herkes Kendine Benzer

Dağlar Dağlar

Yak Bir Sigara

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından 2016 yılında Özdemir Erdoğan'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.

.