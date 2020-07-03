HABERTURK.COM

Sanatçı Özdemir Erdoğan, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren hakkında eleştirilerde bulundu. 80 yaşındaki Erdoğan, Müren hakkında şu ifadeleri kullandı:

Zeki Müren 1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi.

Erdoğan'ın 'Enver Aysever ile Ayrıntılar' programında dile getirdiği bu sözler, sosyal medyada tepki çekti.