Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Kabinede kimin görevden alınacağı, yeni hangi isimlere görev verileceği konusunda bazı ilkelere işaret ediliyor. Öncelikle milletvekillerinden kabineye transfer olmayacağı belirtiliyor.

Yeni sistemde bakan olan milletvekilinin milletvekilliği sona eriyor. AK Parti 291 milletvekiline sahip ve meclisteki sandalye sayısını kabine revizyonu sırasında azaltmak istemiyor. 27. dönemin başında Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Abdülhamit Gül ve Berat Albayrak’ı kabineye vererek 4 sandalye kaybeden AK Parti’nin bu revizyonda meclisteki sandalye sayısını korumak istediği vurgulanıyor. Meclis’e MHP’siz salt çoğunluk olan 301’i bulma şansı olmayan AK Parti, komisyonlardaki çoğunluğu da kaybetmek istemiyor.

GRUP VE PARTİ DENKLEMİ

Meclis Başkanlığı seçimi süreci yasal olarak 2 Temmuz’da başlayacak. Bu sırada Meclis’te önemli sandalyelerde de değişiklik olacak. Komisyon üyelikleri, dolayısıyla komisyon başkanlıkları ve parti açısından en kritik koltukların başında gelen grup yöneticileri de bu sırada değişecek.

AK Parti grup başkanlığını yürüten Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan, Bülent Turan ve Özlem Zengin görevlerine devam edecek mi? Bu konuda grubun temayülü alınacak. Ancak son kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verecek. Bu isimlerden başarılı bulunan isimler geçmişte kabineye geçiş yapabiliyordu. Bekir Bozdağ ve Nurettin Canikli ile Mustafa Elitaş grup başkanvekilliğinden bakanlık sıralarına geçen isimler arasında yer almıştı. Artık milletvekilliğinin sona ermesi bu yolu hukuken olmasa da, sandalye kaybı yaşanmaması açısından fiilen kapatmış durumda. Ancak grup yönetiminden parti yönetimine geçişler olabilir. Bunun için kongre süreci beklenecek. Bunun için de AK Parti’nin önünde uzun bir zaman bulunuyor.

En az bir yıl alması beklenen bu süreçte, görevden alınacak grup yöneticileri için daha farklı görevlendirmeler olabileceği belirtiliyor. AK Parti’nin önde gelen isimleri, grup yönetiminde büyük bir değişiklik beklemese de her dönem genç bir ismin yönetime alınması gibi bir uygulamaya işaret ediyorlar. Bu dönem de grup yönetimine milletvekilleri arasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “yetiştirilsin” diye atanacak bir isim olabileceği belirtiliyor. Ancak değişikliğin geniş çaplı olmayacağını belirten AK Partililer, “Grupta geniş çaplı değişiklik ancak gruptan rahatsızlık olduğu zamanlarda yaşanıyor. Bu dönem grubun çalışmalarından Cumhurbaşkanı da memnun. O nedenle büyük bir değişiklik olmayacaktır” yorumu yapıyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI DENKLEMİ

Meclis Başkanlığı seçim süreci 2 Temmuz’da yasal olarak başlayacak. Adayların başvuruları 5 gün devam edecek. Sonraki 5 gün içinde de seçimin tamamlanması gerekiyor. AK Parti tüm turların 12 Temmuz’da Meclis Başkanı'nın görev süresinin dolacağı gün yapılması için hazırlık yürütüyor.

Peki başkan değişecek mi ve bu kavine revizyonunu etkileyecek mi? Kulislerde Mustafa Şentop’un göreve devam etmesi büyük ihtimal olarak gösteriliyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için meclis başkanlığını bırakan, milletvekilliği ise devam eden Binali Yıldırım için uzun zamandan beri dile getirilen, "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı mı Meclis Başkanlığı mı verilecek" sorusunun yanıtı için tarihi bir dönemece giriliyor.

Bazı Ak Partililer odalarından hala "Binali Yıldırım’ın oturumu yönettiği Meclis Genel Kurulu tablosunu" indirmiyor. Bunu da Yıldırım’ın bu göreve yeniden seçilebileceği ihtimaline işaret etmek için, “Biz daha bu resmi indirmedik” diyerek esprili yanıtlar veriyor.

AK Parti’de hem bütün dönem boyunca başkanlık yapan hem de ilk yarıdan sonra görevi bırakan Meclis Başkanları oldu. Bu kez kendi görev süresini ilk devre için de olsa tam olarak tamamlamayan iki isim söz konusu. Binali Yıldırım’ın görev süresini tamamlayan Şentop ile kendi görev süresini tamamlamadan adaylık için koltuğu bırakan Binali Yıldırım’ın ismi üzerinde bir seçim yapılacak gibi görünüyor.

Şentop’un ismi özellikle MHP’yi de memnun eden üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi kararıyla ikinci devre için de güçlenmiş olsa da son kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor. Adaylık başvurularının başlayacağı 2 Temmuz tarihinde Danıştay’ın Ayasofya kararı için toplanacak olması da siyasetin ısınacağı bir ortamda başkanlık seçiminin yapılacağına işaret ediyor.

KABİNE REVİZYONU OLACAK

AK Parti kulislerinde genellikle "Kabine revizyonu olacak mı?" sorularına, "senaryo, yürütme iyi gidiyor, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha yeni kuruldu, bakanların performansını değerlendirmek için erken, değişikliğe gerek yok” gibi yanıtlar veren isimlerden artık, “Kabine revizyonu olacak” gibi kesin yanıtlar alıyoruz.

Zamanlama konusunda ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın kabine toplantısından yemekli toplantılara kadar çeşitli programlarından "işaret" çıkarılmaya çalışılıyor. Özellikle bakan eşleriyle yemek programının bir "veda" niteliğinde olabileceği değerlendiriliyor. Ancak AK Parti’den bazı kaynaklar Erdoğan’ın Okluk koyunda dinlenmeye çekilip burada bir süre çalıştıktan sonra da revizyonu yapabileceğine işaret ediyor.

KİM ÇIKAR, KİM GİRER?

Bu konuda, sosyal medyada da yapılan sahte kabine revizyonu listelerine de konu olan farklı isimler tartışılıyor. Koronavirüs sürecinden önce AK Parti kulislerinde "Özel sektörden gelen isimler devleti tanımıyor. İşler aksıyor. Meclis ile irtibatları yok" diye eleştirenler, bu süreçte özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın performansından sonra daha farklı yorumlar yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da sektöre yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi sürecinde başarılı bulunan isimler arasında yer alıyor.

Peki en önemli soru. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değişecek mi? İstifa kararı vermiş ancak istifa kararı Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemişti. Zamansız gelen bu kararın gereği kendi isteği doğrultusunda revizyon sırasında yerine gelir mi, yoksa görevinde kalmaya devam mı eder. Bir üçüncü ihtimal olarak da sahte kabine listelerinde yer aldığı gibi cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olur mu? Bütün bu soruların, Soylu’nun görevde kalmasını destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tutumunu da dikkate alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesiyle yanıt bulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamına Fuat Oktay’ın yanı sıra başka isimler gelebilir mi? Birden çok cumhurbaşkanı yardımcısı hukuken görev alabiliyor. Siyasi olarak da en yakın isim Binali Yıldırım. Yıldırım için Meclis Başkanlığında Şentop'un devam etmesine karar verilirse cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

BAKLAVANIN SIRRI

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra meclise gelen ve milletvekillerine baklava dağıttıran Yıldırım’ın milletvekilleriyle kuliste ve bahçede sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafları çektirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yıldırım için ‘adaylık tatlısı’ denilebilir mi? Sorularına karşılık ekibinden, “bu şekilde söylemek doğru olmaz, geçmiş bayramını kutluyor milletvekillerinin o neden sadece bayram tatlısı denilebilir’ açıklaması gelse de Yıldırım’a ilgili görenler bu tabloyu yeni bir görevlendirmeye yordular.