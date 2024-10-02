Paketleme işini yapan çocuklardan Neslihan Özdemir, "Biz burada restoran ve kafeler için çatal ile kaşık paketliyoruz. Onları gelen misafirlerin kullanması için restoran ve kafelere yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma sırasında arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiren Mustafa Ege Oral da "Kaşık ve çatalları paketliyoruz. Ders dışında bir şeyler yaptığımız için mutluyuz" dedi.