Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun aldığı otel mühürlendi Taksim'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı otel, evraklarının yetersiz olması gerekçesi ile mühürlendi. Otelin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Tengioğlu'nun saldırı öncesinde koridorda yürüdüğü ve restoran kısmında kahvaltı yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.05.2025 - 18:59 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:10 facebook

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