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        Özel geceyle kutladılar

        BluTV, yapım şirketi temsilcileri, oyuncular ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı özel bir gece organize etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:25
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        Özel geceyle kutladılar
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        BluTV, yapım şirketi temsilcileri, oyuncular ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla başarılı geçen bir yılı kutlamak ve gelecek dönem planlarını paylaşmak amacıyla özel bir gece organize etti.

        Hande Subaşı

        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, BluTV’nin davetlileri arasında; Alp Navruz, Anıl Çelik, Aslı İnandık, Aslıhan Karalar, Aybüke Pusat, Bade İşçil, Bahadır Vatanoğlu, Berkay Ateş, Beyza Kapu-Sinan Tuzcu, Bige Önal, Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci, Burç Kümbetlioğlu, Bülent İnal, Caner Cindoruk, Cansu Diktaş Altınok-Giray Altınok, Cem Gelinoğlu, Cemre Baysel, Cemre Ebüzziya, Cengiz Coşkun, Ceren Moray, Çağdaş Onur Öztürk, Çağrı Çıtanak-Başak Gümülcinelioğlu, Ece Sükan, Ege Aydan-Sevilay Yılmaz, Ekin Mert Daymaz, Elçin Afacan, Emir Benderlioğlu, Erdal Beşikçioğlu-Derin Beşikçioğlu, Esra Ronabar-Barış Falay, Fırat Çelik, Furkan Andıç, Hande Doğandemir, Hande Subaşı, Hatice Şendil, Hayal Köseoğlu, İbrahim Selim, Keremcem, Melisa Doğu, Mert Yazıcıoğlu, Merve Nur Bengi-Orkun Göntem, Mesut Süre, Murat Cemcir, Okan Bayülgen, Oktay Çubuk, Onur Akbay, Öznur Serçeler, Seda Türkmen-Deniz Yorulmazer, Selen Öztürk, Selin Şekerci, Selma Ergeç, Seray Kaya, Sibil Çetinkaya, Sitare Akbaş, Şükrü Özyıldız, Taro Emir, Tuvana Yılmaz-Burak Yörük, Yağız İzgül, Yasemin Şefik, Yiğit Özşener vardı.

        Tuana Yılmaz - Burak Yörük

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        BluTV orijinal dizilerinin ve Warner Bros Discovery ortaklığı ile yayına giren HBO dizileri için kurulan özel alanlar davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Her yapımın kendi evrenine göz atma şansı yakalayan davetliler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

        Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz, sözlerine “İstikrarlı şekilde yükselen başarı grafiğimizin arkasında BluTV ailesinin genç ve dinamik ekibi olduğu kadar yine siz değerli partnerlerimizin, iş ortaklarımız, oyuncularımız kısacası bu gece burada bizim olan tüm katılımcıların payı var” diyerek başladı.

        Deniz Şaşmaz Oflaz

        Deniz Şaşmaz Oflaz Oflaz, teşekkür konuşmasının ardından 2016'da Aydın Doğan Yalçındağ’ın vizyonuyla kurulan BluTV’nin başarılarından söz ederek gelecek dönemdeki yeni projelerden bahsetti.

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        #BluTV
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