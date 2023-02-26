Özel Güvenlik Nasıl Olunur? 2023 Özel Güvenlik Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?

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Korudukları ve güvenliklerini sağladıkları kişi ya da kurumlara karşı gerçekleştirilecek olası saldırılarda, caydırıcılık görevini üstlenmiş olan özel güvenlik olmak için yaş sınırı var mı? Erkek ve kadın için özel güvenlik olma şartları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Özel Güvenlik Nasıl Olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin, devlet tarafından güvenlik sertifikası verme yetkisi almış olan kurumlara başvurması gerekmektedir. Özel güvenlik olmak isteyen adaylar, başvurdukları bu kurumlarda, silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi eğitimleri alırlar. Alınan eğitimler neticesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlene nbir sınava giren adaylar, bu sınavlarda asgari 60 puan almaları halinde özel güvenlik görevlisi olmaya hak kazanırlar. Sınavda başarısız olanların ise, bir yıl içinde 6 defa yapılan bu sınava tekrar girme hakkı bulunmaktadır.

Özel Güvenlik Olma Şartları

Silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek bazı şartlara bağlanmıştır ve bu şartları sağlayamayan kişiler özel güvenlik eğitimi alamamakta ve sınavlara girememektedirler. 2023 Özel güvenlik olma şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız görev yapabilmek için 18, silahlı olarak görev yapabilmek içinse 21 yaşını doldurmuş olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için ilkokul ya da ortaöğretim; silahlı olarak görev yapacaklar içinse en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.

Ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapse mahkûm olmamak ve affa uğrasa da rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan hüküm giymemek.

Kamu haklarından mahrum bırakılmış olmamak.

Özel güvenlik görevinin yapılmasına engel olacak bir sağlık sorununa sahip olmamak.

İlgili kurumlar tarafından verilen özel güvenlik görevlisi eğitimini başarı ile tamamlamak.

Erkek Ve Kadınlar İçin Özel Güvenlik Olma Şartları

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gereken şartlar, hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir ve ikisi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Yukarıda “Özel Güvenlik Olma Şartları” başlığı altında sıralamış olduğumuz şartlara uyan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gerekli eğitimleri alıp sınavda başarılı olduktan sonra silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi olma hakkını kazanabilmektedir.

Özel Güvenlik Olmak İçin Boy/Kilo Sınırı Var mı?

Silahlı ya da silahsız fark etmeksizin, özel güvenlik görevlisi olabilmek için herhangi bir boy ya da kilo sınırı bulunmamaktadır. Özel güvenlik görevinin yapılmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayan ve bu durumunu, ilgili sağlık kurumlarından alacağı bir sağlık raporu ile belgeleyen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, özel güvenlik görevlisi olabilmektedir.

Özel Güvenlik Olmak İçin Yaş Sınırı Var Mı?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin, cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de özel güvenlik olmak için yaş sınırı var mı sorusudur. Silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır. 18 yaşını doldurmuş olan ve diğer şartları yerine getiren her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, silahsız özel güvenlik görevlisi eğitimini; 21 yaşını doldurmuş olan ve diğer şartları yerine getiren her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da silahlı özel güvenlik görevlisi eğitimini alabilmektedir.

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