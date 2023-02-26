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Haberler Yaşam Nikah Memuru Nasıl Olunur? 2023 Nikah Memuru Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?
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Nikah memuru nasıl olunur? 2023 Nikah memuru olmanın şartları neler, hangi bölümden mezun olmak gerekli?

Belediye bulunan yerlerde, belediye başkanı ya da belediye başkanının nikah kıyma işlemi için görevlendirdiği kişilere nikah memuru ya da bir diğer ismiyle evlendirme memuru adı verilmektedir. Birbiri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin müracaatını kabul ettikten sonra, evlenme dosyasını hazırlayıp nikah işlemini gerçekleştiren nikah memuru nasıl olunur? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Nikah Memuru Nasıl Olunur? 2023 Nikah Memuru Olmanın Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?
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Çoğunlukla topluluk önünde gerçekleştirilen bir iş olduğu için temiz ve şık görünüme sahip olması gereken nikah memuru olmak için yaş sınırı var mı? Erkek ve kadın için nikah memuru olma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Nikah Memuru Nasıl Olunur?

Evlenmek için müracaat eden kişilerin nikahını kıyma görevini, belediye başkanından alan ve başkanı temsilen nikahı kıyan nikah memurları, belirli şartlara bağlı olarak bu göreve gelmektedirler. Nikah memurluğu için devlet tarafından açılan bir kadro olmadığından; nikah memurları belediye bünyesinde kadrolu olarak çalışmakta olan memurlardan seçilmektedir. Nikah memuru olabilmek için gereken şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 18 yaşından büyük olmak.
  • En az bir meslek yüksekokulundan mezun olmak.
  • Devlet memuru olmaya engel bir sabıka kaydına sahip olmamak.
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli bir not alarak, belediye bünyesinde çalışıyor olmak.
  • Kıyılacak nikah işlemi için ilgili belediye başkanından görev yetkisi almış olmak.

Yukarıdaki şartlara uygun olan personeller, nikah memurluğu için açılmış olan kadrolara başvurarak, sözlü mülakata alınmaktadırlar. Yapılan arşiv ve aile taramasının ardından, bu göreve uygun görülen adaylar, nikah ile ilgili birtakım kurs ve seminerler almakta ve buralarda aldıkları eğitimi başarı ile tamamladıklarında da nikah memuru olmaya hazır hale gelmektedirler.

Erkek ve Kadın İçin Nikah Memuru Olma Şartları

Nikah memuru olabilmek için erkek ve kadınlarda ayrı şartlar aranmamaktadır. Yukarıda, “Nikah Memuru Nasıl Olunur” başlığı altında sıralamış olduğumuz şartlar, hem kadın hem de erkekler için geçerlidir. Belediye başkanı tarafından yetkilendirildikten sonra, gerekli kurs ve seminerleri başarı ile tamamlayan kadın ve erkek memurlar, nikah memuru olarak görev alabilmektedir.

Bu noktada nikah memurlarının görev ve sorumluluklarından bahsetmek yerinde olacaktır. Nikah memurlarının nikahın kıyılmasına karar verdiği günden, nikahın kıyılacağı güne kadar olan görevleri şu şekildedir:

  • Evlenmek için başvuran çiftlerin başvurularını inceleyip kabul etmek.
  • Evlilik dosyasını hazırlamak.
  • Çiftlerin belirlediği bir günde, nikah törenine katılarak nikahı kıymak. Nikah esnasında herhangi bir tehdit ya da sorun olup olmadığını takip etmek, böyle bir durumun yaşanması durumunda nikah işlemini iptal etmek.
  • Nikahtan önce hazırlanmış olan evlilik cüzdanını, nikahtan sonra çifte teslim etmek.
  • Nikah kıyıldıktan sonra, nikahın kıyıldığını gösteren resmi belgeleri, nüfus müdürlüğüne teslim etmek.

Nikah Memuru Olmak İçin Yaş Sınırı Var Mı?

Nikah memuru ya da bir diğer adıyla evlendirme memuru olabilmek için yaş konusunda herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kaydıyla, 18 yaşını dolduran herkes nikah memuru olabilmektedir.

Nikah Memuru Olmak İçin Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?

Nikah memuru olabilmek için belirli bir bölümden mezun olma şartı aranmamaktadır. Nikah memuru olmak isteyen kişilerin, herhangi bir 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlamış olması nikah memuru olmak için yeterlidir. Mezun olduktan sonra düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yeterli puanı alarak belediye bünyesinde kadrolu olarak göreve başlayan adaylar, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde nikah memuru olabilmektedirler.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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