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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da özel halk otobüsü öğrenciyi almadı! - Haberler

        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı! Tepki çeken görüntünün ardından ABB'den açıklama

        Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı almasının ardından otobüse indirimli binemeyen bir öğrenci, sürücüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepkiye neden olmasının ardından inceleme başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:22
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        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
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        Ankara'da otobüse indirimli binemeyen bir öğrenci, sürücüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciyi araçtan indiren özel halk otobüsü şoförüne inceleme başlatıp, olayla ilgili açıklama yaptı.

        DHA'nın haberine göre, Ankara'da özel halk otobüslerinde şehit yakını, gazi, polis ve basın mensupları hariç toplu taşımadan ücretsiz veya indirimli yararlananlara ayda 4 gün hizmet verme kararı uygulanmaya başlandı.

        LİSELİ KIZ ÖĞRENCİYİ ARAÇTAN İNDİRDİ

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        Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki durakta özel halk otobüsüne indirimli binmek isteyen liseli kız öğrenci ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, kartını 2 kez okutmayan öğrenciyi araçtan indirdi. Öğrenci de buna tepki gösterdi.

        ÖĞRENCİYİ ALMADAN YOLA DEVAM ETTİ

        Öğrenci ve şoför, birbirlerini iteklerken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğrenci şoföre tepki göstererek otobüsün camlarına eliyle vurdu. Şoför de kapıyı kapatıp, öğrenciyi almadan yola devam etti.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

        Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepkiye neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucu otobüs parka çekilerek, para cezası uygulandı.

        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Habere konu olan halk otobüsü parka çekildi ve cezai işlem uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kanunları uygulamaya ve otobüsleri denetlemeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizi mağdur edecek tüm girişimlerin karşısındayız" denildi.

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