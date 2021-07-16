Olay, dün saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde meydana geldi. Yasemin ve eşi Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel harekat polisi eşine ait tabancayı alan Yasemin Çitil, Emrullah Çitil´e 1 el ateş etti. Ağır yaralanan Emrullah Çitil, 1´inci katta bulunan evlerinin balkonundan kaldırıma düştü.

Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil´e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Emrullah Çitil, gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah Çitil, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında 3 yaşındaki oğullarının da evde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Çitil emniyetteki işlemlerinin ardından `Eşi kasten öldürme´ suçundan adliyeye sevk edildi. Çitil, savcılık ifadesinde geçinemedikleri eşinin sürekli kendisini darp ettiğini söyledi. Mahkemece tutuklanan Çitil cezaevine gönderildi.