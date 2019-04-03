Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Esenyurt'ta özel bir hastanede yatan Ürdün uyruklu M.A.S.A.'nın refakatçisi, 'bazı kişilerin organ nakli için para aldığı' ihbarında bulundu.

SON ANDA ENGELLENDİ

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu ihbar üzerine operasyon düzenledi. Organ nakli yapılmaya hazırlanılan İsrail uyruklu A.A., böbrek vericisi Ürdün uyruklu M.A.S.A., organ ticareti organizatörü C.G. ve aracılık yapan C.Ö. gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İsrail ve Ürdün uyruklu 2 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Organ ticareti organizatörleri olduğu ileri sürülen C.G. ve C.Ö. de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.