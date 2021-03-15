Ümraniye, Çekmeköy ve İzmir’den peş peşe özel okul kararı 0:00 / 0:00

Pandemide bir yılı geride bıraktık. Bu bir yıl içinde en çok konuştuğumuz konulardan biri de eğitim oldu kuşkusuz. Okulların bir açılıp bir kapanması, bir yılın çok büyük kısmında eğitimin uzaktan devam etmesi, online eğitimdeki eksiklikler vs. vs... Tabi bir de özel okullar meselesi var...

Özel okullar, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle aynı kalitede olmadığını bir türlü kabul etmedi, etmiyor. Veliler ise "sözleşmemizde vaad edilen hizmeti alamıyoruz. Eğitim ücretinde indirim yapılmalı mutlaka" diyor.

İşin hukuki boyutuna bakacak olursak... Onlarca kez yazdım geçen yıldan bu yana. Gerek tüketici başvuru merkezi uzmanları, gerekçe hukukçular özel okulların eğitim ücretinde indirim yapması gerektiğini savunuyor. Hatta bu yönde bazı yargı kararları da alındı. Tüketici hakem heyetlerinden ve tüketici mahkemelerinden...

En son Bursa’da Osmangazi Tüketici Hakem Heyeti, özel okul ücretlerinin geri ödenebilmesinin yolunu açan bir karara imza attı. Velinin şikayetini kabul edip özel okulun ücret iadesi yapması gerektiğine hükmetti.

Aslında özel okullarla ilgili mesele sadece eğitim ücreti de değil. Uzaktan eğitim süresince yemek, servis gibi ek ücretler de büyük sorunlara yol açtı, açmaya da devam ediyor. Ek ücret ama hayli de yüklü kalemler bunlar. Özel okullar, pandeminin başında çok direndi yemek ve servis ücretlerini iade etmemek için. Yani öğrencinin yemediği yemeğin, binmediği servisin parası da ödenecekti. Velilerin yoğun şikayetleri, isyanları üzerine yemek ve servislerin iadesine karar verildi. Gelin görün ki geçen yılın yemek ve servis parasını iade etmeyen okullar bile var. Hatta 2023'te iade edeceklerini söyleyen okullar dahi...

Bütün bu tartışmaların gölgesinde bu yılın başında özel okullar bir de ücretlerine zam yaptı. Neyse ki sonradan yüzde 8’lik KDV yüzde 1’e düşürüldü de veli bir nebze nefes aldı. Şimdi, uzaktan eğitim devam ederken, özel okullar önümüzdeki yılın ücretlerine yeniden zam yaptı. Hem de öyle böyle değil. Yüzde 24.7 tavan zam. Veliler geçen yıldan bu yana eğitim ücretinde indirim beklerken zam üstüne zamla karşı karşı karşıya.

HEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HEM ZAM!

Doğal olarak da isyandalar. Velilerden geçen yıldan bu yana yoğun mesajlar alıyorum. Her gün onlarca... Üstünde önemle durdukları şey şu:

"Özel okulların büyük kısmı, personel, öğretmen maaşları için Kısa Çalışma Ödeneği aldılar. Ancak veliden aynı ücretleri almaya devam ettiler. Yani haksız zenginleştiler. Diğer yandan da uzaktan eğitim süresince ısıtma, aydınlatma, temizlik gibi önemli giderleri de olmadı. Bu haksız zenginleşmeyi kabul etmiyoruz."

Velilerden aldığım mesajlardan öğreniyorum ki tüketici hakem heyetlerinden uzaktan eğitim süresince eğitim ücreti, yemek ve servis ücretlerinin iadesiyle ilgili peş peşe kararlar çıkmaya devam ediyor.

ÇEKMEKÖY TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDEN 3 KARAR BİRDEN

Örneğin İstanbul Çekmeköy’den bir okurum, şöyle diyor:

"Çocuğum Ümraniye’de bir özel okula, 4. sınıfa gidiyordu geçen yıl. Pandemi başladıktan sonra malum 3 ay uzaktan eğitim aldılar. Okul o dönemin eğitim ücretinin bir bölümünü, yemek ve servis ücretini iade etmeye yanaşmayınca Çekmeköy Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum. Eğitim, yemek ve servis için de iade kararı aldım. Hatta uzaktan eğitimin devam ettiği 3 aylık dönem için eğitim ücretinin tamamının iadesine karar verildi fakat ben 3 aylık eğitim ücretinin bir bölümünü istedim. Okul, eğitim ücretinde indirimi kesinlikle reddetti. Oysa ki çocuğumun öğretmeninden öğrendiğime göre Kısa Çalışma Ödeneği almış okul. Yani öğretmen maaşının büyük bir bölümünü Kısa Çalışma Ödeneği ile ödemişler. Yine öğretmenimizden öğrendiğime göre buna rağmen sigortası dahi yatırılmamış.”

ÜMRANİYE VE İZMİR’DEN DE VELİYE MÜJDE

İstanbul Ümraniye ve İzmir’den bana ulaşan veliler de 2019/2020 Eğitim Yılı’nın 3 aylık dönemi için eğitim ücretinin iadesi kararları aldıklarını iletti. Veliler, bu yıl için de aynı mücadeleyi sürdürüyor.

"KÇÖ ALDIYSA YARISI, ALMADIYSA YÜZDE 15’İ İADE EDİLMELİ"

Tüketici Hakem Heyetleri’nden peş peşe çıkan kararlar üzerine Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu’yla konuştum. Aydın Ağaoğlu, uzaktan eğitimin "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğini, özel okulların mutlaka veliye ücret iadesi yapması gerektiğini anlattı:

"Özel okulların çok büyük bir kısmı Kısa Çalışma Ödeneği aldı. Ancak veliden tam ücretleri almaya devam ettiler. Üstüne zam yaptılar. Şimdi bir dahaki yıl için de zamlar yapıldı. Ayıptır. Personelinin, öğretmeninin maaşı için devletten Kısa Çalışma Ödeneği alan özel okullar, uzaktan eğitim süresince ücretin yarısını veliye iade etmeli. Okulların çok büyük bir kısmı KÇÖ aldı. Diyelim almadı, o zaman da yüzde 15’i veliye iade edilmeli. Çünkü okullar ısıtma, aydınlatma gibi giderleri uzaktan eğitim boyunca ödemedi. Temizlik, sosyal tesislerin bakımı vs. gibi hizmetlere de para harcamadı. Dolayısıyla bu kalemlere ödemediği parayı veliden çıkaramaz. Özel okul velileri de bir eli yağda bir eli balda değil. Kredilerle, zor şartlarda çocuklarını özel okula gönderen velilerin sayısı çoğunlukta. Özel okulların sanki pandemi yokmuşçasına ücret politikalarına devam etmesi hiç adil değil."