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Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde

Mihriban Dinçer ile boşanma davası devam eden eski futbolcu Özer Hurmacı, Ediz ve Elizhan ile birlikte sezonu açtı. Hurmacı, çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapıyor

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  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eski milli futbolcu Özer Hurmacı (35), önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    Hurmacı, Mihriban Dinçer'le evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Ediz ve Elizhan ile birlikte objektiflere yansıdı.

    Babaları ile neşeli anlar yaşayan Ediz ve Elizhan'ın bir hayli keyifli olduğu görüldü.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    Muhabirlerle sohbet eden Özer Hurmacı, velayet davası ile ilgili de konuştu.

    Eski futbolcu, "Süreç devam ediyor. Bir şey demem doğru olmaz. Çocukları çok özlemiştim. Tatilde onlarla doya doya vakit geçireceğim." açıklamasını yaptı.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Öte yandan Özer Hurmacı ve boşanma davası süren eşi Mihriban Hurmacı, aralarındaki "darp" davasında hakim karşısına çıkmıştı.

    Hurmacı, kimlik sorgusunda, 3 çocuklu olduğunu ve boşanma arifesinde olduğunu belirterek, "17 sene futbol oynadım. Evim var. Yine bana ait, eşimin yaşadığı ev var. 5 tane gayrimenkulum var." demişti.

    Mihriban Hurmacı ise, "Ev bana ait." diyerek, itirazda bulunmuştu.

    Çalışmadığını belirten Hurmacı, "Anneyim ben, çalışmıyorum. Kendi evimde oturuyorum. Aylık gelirim yok." şeklinde konuşmuştu.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    "ÜÇ TANE ÇOCUĞUMUN ANNESİNİN CEZA ALMASINI İSTEMEM"

    Daha sonra ifadesi sorulan Özer Hurmacı, "Üç tane çocuğumun annesinin tabi ceza almasını istemem. Mihriban Hanım telefonumu görüp, kıskançlık krizine girdi. Küfretti, tokat attı. Parmağımı ısırdı ve dikiş atıldı. Çok konuşmak istemiyorum çünkü basına çıkıyor hemen. Daha önce anlattığım gibi oldu. Üç tane çocuğum büyüyünce bunları okuyacak, okumalarını istemiyorum. Sadece kendimi savundum. Kesinlikle darbetmedim. Onu kendimden uzaklaştırırken telefon yüzüne geldi." demişti.

    Avukatı Esennur Ezgi de, "Müvekkilimin parmağında üç dikişi var. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Beraatini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    "TELEFONLA YÜZÜME VURDU"

    Mihriban Hurmacı ise ifadesinde, "O gün telefon ekranına başka kadından mesajlar düştü. Telefonu açtım ve yanına gittim. 'Bunu açıkla!' dedim. Beni aldattığı ortada. 'Sen kimsin!' deyip, küfretti. Beni itti, telefonla yüzüme vurmaya başladı. Her yanım kanadı. Bana 'Zombiye benziyorsun, git yüzünü yıka' dedi. Ben çığlık atınca eliyle ağzımı kapattı. Beni sıkı tuttu bağırdığım için... Çocukları görünce bıraktı. Telefonu alıp, tuvalete kaçtı. Ben de jandarmaya gittim." açıklamasını yapmıştı.

    Eşini tehdit etmediğini belirten Mihriban Hurmacı, "Özer Hurmacı'daki yaralanmaları hatırlamıyorum." demişti.

    Özer Hurmacı'nın bu ifadelere gülmesi üzerine hakim duruşma düzenini bozmaması uyarısında bulunmuştu.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    Mihriban Hurmacı'nın avukatı Serkan Toper de kadına şiddet konusunda çok talihsiz bir süreç yaşandığını belirterek, Mihriban Hurmacı'nın dayak yedikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı kanlı fotoğraflarını elinde tuttı.

    Toper, "Aldatılan sonra şiddete maruz kalan, tek başına yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Müvekkilim hakaret ve tehditte bulunmamıştır. Darbeye maruz kalmıştır. Özer Hurmacı'nın cezalandırılmasını istiyoruz." demişti.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

    Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mihriban Hurmacı'nın "hakaret" ve "tehdit" suçundan, Özer Hurmacı'nın ise "tehdit" suçundan delil yetersizliğinden beraatini talep etmişti.

    Savcı, tarafların "Eşe karşı basit yaralama" suçundan ise 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapislerini talep etmişti.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

    İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.

    İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim!" diyerek tehditte, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip, "Seni bitireceğim!" diyerek, hakaret ve tehditte bulunduğu belirtilmişti.
  • Özer Hurmacı çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

    Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedilmişti.

    İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

    Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti.

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