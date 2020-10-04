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HaberlerMagazinÖzer Hurmacı: Doğum her an olabilir - Magazin haberleri
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Özer Hurmacı: Doğum her an olabilir

Bursaspor'un deneyimli futbolcusu Özer Hurmacı, önceki gün ailesi ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere yansıdı

Özer Hurmacı: Doğum her an olabilir - Magazin haberleri

Alışveriş merkezinden ayrılırken ailesi ile birlikte objektiflere poz veren Özer Hurmacı, muhabirlerin "Doğuma ne kadar kaldı?" sorusuna "Valla doğum her an olabilir, artık zamanı geldi" diye yanıt verdi.

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