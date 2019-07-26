Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinÖzer Hurmacı: Transfer yok - Magazin haberleri

Özer Hurmacı: Transfer yok

Geride bıraktığımız sezon ortasında Erzurumspor'dan Sivasspor'a transfer olan ve sezon sonunda takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı

Özer Hurmacı

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyen 32 yaşında ki deneyimli futbolcu, eşi ve oğlu ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde gün boyu keyifle vakit geçirdi.

Bir restorandan çıkarken görüntülenen Hurmacı, daha sonra kendisini görüntüleyen muhabirler ile kısa süre sohbet etti. Şuan da hiç bir kulüp ile anlaşma yapmadığını, kulüplerin ekonomik anlamda çok zor günler geçirdiğini onun için transfer yapamadıklarını dile getiren futbolcu daha sonra muhabirlere teşekkür ederek alışveriş turlarına kaldıkları yerden devem ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Demet Şener ile oğlu Ömer Kutluay'ın eğlenceli günü - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNBirlikte eğlendiler
Yeşilçam'ın jönleri sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
MAGAZİN'Şampiyonlar Ligi'
Aleyna Tilki ve annesinden mutfakta konser - Instagram magazin haberleri
MAGAZİNAleyna ve annesinden mutfakta konser
Tarkan'ın kızı Liya 1 yaşında - Magazin haberleri HT
MAGAZİNTarkan'ın kızı Liya 1 yaşında
Rutger Hauer kimdir? Blade Runner filminin yıldızı Rutger Hauer hayatını kaybetti
MAGAZİNRutger Hauer kimdir?
Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü şarkıcı: 17 sene öncesinden...
Şeyma Subaşı ilk imza gününü yaptı - Magazin haberleri
MAGAZİNŞeyma Subaşı ilk imza gününü yaptı
Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'e büyük şok! Gül Gölge'yi dedektifle izlemekten dava açıldı
MAGAZİNElif Gönlüm'e büyük şok! Hapis...
Enis Arıkan: Berkay diye yazılır 'adam' diye okunur - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncu, Berkay konserinde bu pankartı açtı
Yılmaz Erdoğan da o kervana katıldı - Magazin haberleri
MAGAZİNYılmaz Erdoğan da o kervana katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X