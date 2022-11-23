Özge Özder: Ailece domuz gribi olduk

"İSTEDİĞİM KADAR SANAT TÜKETEMİYORUM"

Sinema hazırlıklarından bahseden Özder, "Filmlerin artması çok önemli, gişelerini çok takip edemiyorum. Anne olduğumdan beri takip hiç edemedim. İstediğim kadar da sanat tüketemiyorum" dedi.

"TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

Eva Luna hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Kızım televizyonda beni izleyince hemen gösteriyor. Kendisini de ekranda görmek hoşuna gidiyor. Çocuk için dizi veya reklam teklifi şu an yok. Bir ön yargımız yok, gelirse değerlendirilir" ifadelerini kullandı.