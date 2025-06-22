Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Özge Özder, şarkıcı eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülenen Güleryüz ailesi, sıcaktan bunalınca denize girdi. Özge Özder ile Sinan Güleryüz, kızları Luna ile denizde oyun oynadı.

Sinan Güleryüz, kızı Luna'yı kolunda kolluklarıyla yüzerken havaya attı.

Özge Özder de eşini ve kızını gülümseyerek izledi. Güleryüz ailesinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.