İlk sinema filmi deneyimi 0:00 / 0:00

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Semra Dündar'ın yönettiği; başrollerini Bestemsu Özdemir, Melih Selçuk, Suzan Aksoy ve Ali Erkazan'ın paylaştığı 'Milyonda Bir' adlı sinema filminde Özge Özkaplan, ilk sinema filmi oyunculuğu deneyimi yaşadı.

'Milyonda Bir'in ilk sinema filmi olduğu için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Özge Özkaplan, duygularını şu sözlerle dile getirdi: ''Milyonda Bir benim ilk sinema filmim ve bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Günümüz ilişkilerine, alışkanlıklara, karşımıza çıkan milyonda bir olasılıklara değinen bu filmde herkesin kendinden bir şey bulabileceğini düşünüyorum. Adana'daki çekim günlerimiz Bestemsu ile zaten normal hayatta da yakın arkadaşım olduğu için daha da eğlenceli hale geldi. Filmde; Ali Erkazan ve Suzan Aksoy gibi usta oyuncularla oynama şansı elde etmek gurur vericiydi tabii ki. Melih ile de iyi arkadaş olduk. Hatta sonrasında, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk kısa metraj festival filminde de rol aldım. Onu da heyecanla bekliyoruz.''