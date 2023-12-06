Özge Özpirinçci: "İyi ki bu kararı vermişim" diyebiliyorum

4 Şurada Paylaş! • Dizinin çekim süreci nasıl gidiyor?

Dizinin çekim süreci çok güzel gidiyor. İki hafta Adana'da çekim yaptıktan sonra İstanbul'a geldik, burada devam ediyoruz. Tabii ilk 1 - 2 bölüm iç içe çekiyoruz, o bazen biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü "Ya bir dakika ben bu sahnenin bir öncesini Adana'da çekmiştim orada nasıldı, ne yaptım, ne ettim?"i hatırlamak bazen zor olabiliyor ama tabii ekipçe çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz.

Bütün bunlara dikkat ederek. O yüzden umarız ki gözümüzden bir şey kaçmaz, bir hata yapmayız. Set çok eğlenceli. Çünkü ne kadar ağır bir drama işi çekerseniz aslında setin o kadar eğlenceli olması gerek gibi hissediyorum. Çünkü ikisinin birbirini dengelemesi gerekiyor benim için... Öbür türlü "Sette sürekli ağır bir hava olur" diye düşünüyorum. Bütün ekip gayet güzel anlaşıyoruz. Umarım sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz.

5 Şurada Paylaş! • Bu projeyi kabul etmenizi sağlayan şey neydi?

Bu hikâyeyi kabul etmemi sağlayan en büyük şeyin senaryo olduğunu söyleyebilirim. Benim için aslında bütün projelerde bu böyle, önce senaryo... Eğer senaryoya inanırsam, seversem, karakteri canlandırabileceğime inanırsam geri kalan şeyler çoğu zaman çözülebiliyor. Genel olarak televizyonda oynadığım karakterlerin sosyoekonomik durumlarından farklı bir durumu olan bir karakteri canlandırmak ama yine aynı zamanda bunu üç boyutlu bir karakter olarak da gösterebilmek beni heyecanlandırdı. O3 Medya ile ilk defa çalışıyorum, hiç bilmiyordum çalışma

şekillerini ve çok çok mutluyum... Kendimi gerçekten prenses gibi hissediyorum. Bu çok güzel bir şey çok kıymetli bir şey. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü bir yerde mutlaka söyleyecektim ama ilk size kısmet oldu. İlk bölümlerin senaryolarını basılı halde istediğim zaman evime yapım şirketinden bir arkadaş getirdi. Poşeti açtım baktım ve içinde bir paket de çikolata vardı. O anda o kadar hoşuma gitti ki bu... Küçücük bir jest çok kıymetli hissettirdi bana kendimi o yüzden harika bir

sezon, harika bir yolculuk olacağına eminim. Aynı zamanda Zeynep Günay, Nezaket Coşkun, Melis Civelek, Zeynep Gür gibi isimlerle çalışıyor olmak da benim için çok heyecan verici. Aynı zamanda Ulaş Hoca, ikinci yönetmenimiz. Onunla da 10 sene önceden çalışmıştık. Bu tarz eskiden çalıştığım insanlarla tekrar çalışmak bana biraz sağlama da yaptırıyor mesleki anlamda... 10 sene önce neredeydim, ne yaptım, bu geçtiğimiz 10 sene neler katmışım... Birilerinden bunları görmek çok keyifli oluyor. Bir de tabii Demet Akbağ ile anne - kız oynamak… Daha ne isterim?