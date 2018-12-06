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Mesajlarda ‘Beni istemiyorlar, çok üzülüyorum’ gibi şeyler yazmıyordu. Direkt, planlama, hakaret ve nefret içeriyordu. Yazışmaları okuyunca Özge’nin beni sevmediğini anladım. Aileme hakaret etmişti. Ben onun için bir projeymişim, meğer benden nefret ediyormuş." sözleriyle açıklamıştı.