Ünlü model Özge Ulusoy, önceki gün yaptığı paylaşımlarıyla 2017'de ayrıldığı 6 yıllık eski aşkı Hacı Sabancı'ya mesaj gönderir gibiydi.
Ulusoy'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımı, şimdilerde sosyetik Nazlı Kayı ile aşk yaşayan Sabancı'yı unutamadığını düşündürdü.
AMAN NAZLI GÖRMESİN!
Önceki gün Paris'e giden ünlü model, konaklamak için Sabancı ile birçok defa gittiği lüks oteli ve romantik tatillerinde kaldığı odayı seçti.
Bununla kalmayan Ulusoy, Instagram'ın hikaye bölümünde odadan yaptığı paylaşıma 'kalp' çizdi.
Özge Ulusoy'un daha önce birçok defa Hacı Sabancı ile poz verdiği otelden tek başına ve kalpli yaptığı paylaşımlar "Özge, Sabancı'ya mesaj mı gönderiyor?" yorumlarına neden oldu.
Sabancı'nın Ulusoy'dan sonra birlikte olmaya başladığı Nazlı Kayı ile ilişkisi, adım adım evliliğe gidiyor.
Altı yıllık sevgilisi Özge Ulusoy’la geçtiğimiz yıl nisan ayında yollarını ayıran Hacı Sabancı, ünlü mankenin telefonunda kendisi hakkındaki mesajları görünce hemen ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.
‘YAZIŞMALARDA KÜFÜR VE NEFRET VARDI’
Sabancı, ilişkisine neden nokta koyduğunu, "Nisanın ilk haftası Londra’ya tatile gittik. Özge’nin uykusu geldiği için erkenden uyudu ben de normalde Özge’nin telefonuna bakmam ama o gün içimden bir ses bakmamı söyledi. Whatsapp mesajlarını görünce beynimden vurulmuşa döndüm.
Özge’nin, bir sırdaşıyla yaptığı ailem ve yakınlarım hakkında küfür, yalan ve hakaret içeren mesajlarını okudum. O an ayrılmaya karar verdim. Mesajların hiçbiri masumiyet içermiyordu.
Mesajlarda ‘Beni istemiyorlar, çok üzülüyorum’ gibi şeyler yazmıyordu. Direkt, planlama, hakaret ve nefret içeriyordu. Yazışmaları okuyunca Özge’nin beni sevmediğini anladım. Aileme hakaret etmişti. Ben onun için bir projeymişim, meğer benden nefret ediyormuş." sözleriyle açıklamıştı.
Sabancı, bütün bu yaşananların ardından olay gecesinin sabahında her şeyi Ulusoy’un yüzüne vurduğunu, Ulusoy’un hiçbir cevap veremediğini ve söyleyecek bir sözünün olmadığını söylemişti.
Hacı Sabancı, kendisinden nefret ettiğini öğrendiği sevgilisini otel odasında bırakarak ilk uçakla İstanbul’a dönmüştü.
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