Özgür Ozan'ın oğlu 17 yaşında

İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI



Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

Ahmet Mümtay Taylan ve kızı Ayşe Dilan