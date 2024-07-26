Özgür Özel: Belediyelere borç tahsilatı mali darbe girişimidir

Hükümetin belediyelere borç tahsilatı adımına yönelik tartışmalar sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada borç tahsilatı kararına bir kez daha tepki gösterdi.

Belediyelerin 96 milyar TL'yi bulan SGK borçlarının tahsili konusunda talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 30 milyar TL olduğunu, bunun 4,5 milyar TL'sinin SGK'ya olduğuna işaret etti.

"Karşımızda elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var." diyen Özel "Ödemeden kaçtıkları borçlar var. En borçlu belediyeleri bize devrettiler. Yıllardır borcu neden biriktirdiniz?" diye sordu.