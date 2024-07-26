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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Belediyelere borç tahsilatı mali darbe girişimidir | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Belediyelere borç tahsilatı mali darbe girişimidir

        CHP lideri Özgür Özel, belediyelerin SGK'ya olan borçlarının tahsiline yönelik hükümetin aldığı karara bir kez daha tepki gösterdi. Türkiye'nin en borçlu belediyelerinin AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler olduğunu dile getiren Özel, "CHP'li belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar" dedi.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:51
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        "Borç tahsilatı mali darbe girişimidir"
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        Hükümetin belediyelere borç tahsilatı adımına yönelik tartışmalar sürüyor.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada borç tahsilatı kararına bir kez daha tepki gösterdi.

        Belediyelerin 96 milyar TL'yi bulan SGK borçlarının tahsili konusunda talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 30 milyar TL olduğunu, bunun 4,5 milyar TL'sinin SGK'ya olduğuna işaret etti.

        "Karşımızda elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var." diyen Özel "Ödemeden kaçtıkları borçlar var. En borçlu belediyeleri bize devrettiler. Yıllardır borcu neden biriktirdiniz?" diye sordu.

        CHP Genel Başkanı "Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin iptal edilmesi yargı yoluyla darbe girişimiydi 'Osmanlı tokadı atacağız' diyenler demokrasi tokadıyla kendilerine geldi sandık ancak gelmemişler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla CHP'li belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor" ifadelerini kullandı.

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        #Özgür Özel
        #CHP
        #belediyelere borç tahsilatı
        #Son dakika haberler
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