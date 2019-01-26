31 Mart yerel seçimlere yaklaşırken belediye başkanı adaylarının söylem ve vaatleri netleşmeye başladı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Özhaseki, Ankara için hedeflediği projeleri anlattı.

Belediyecilikte 'Haseki modeli'ni ortaya koymuş bir isim olduğunu söyleyen Özhaseki, "Önemli olan hazır para beklemek değil, para yönetimi yapmaktır" diye konuştu. Özhaseki, metropollerde büyük projelerin devlet desteğini alarak yapılabileceğini söyledi.Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Yeniden belediye başkanlığına dönmek gibi içimden bir duygu geçmiyordu. Yapılan MYK toplantısında oy birliği ile ismim çıktı. Ankara tüm Türkiye'nin göz bebeği kent. Herkesin gözü Ankara'da. Gazi Mustafa Kemal'in kenti burası. Anadolu'dan bir kent söyleseler, nüfusu 30-40 milyon da olsa hiç umurumuzda olmaz. Ama başkent olunca iş farklı. Bilgi ve birikimim mutlaka Ankara'da uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Ankara'nın acemilere tahammülü yok.

"ABİ ALT GEÇİT YAPALIM MI DEYİNCE İNANIN İÇİM ACIYOR"

Benim görevim büyük şehirlerde, il, ilçe, beldelerde yeni adaylar bulup sayın Cumhurbaşkanımızın önüne koymak. Artıları eksileri söylemek. Komisyonda çalışırken dile getirdiğimiz konu ehliyet ve liyakat sahibi olması. Şehrin kaderini bir adama teslim ediyoruz. Koca koca şehirlerde bazen bana geldiklerinde belediye başkanı arkadaşlarım "Abi iki tane alt geçit, üst geçit yapsam mı?" dediklerinde inanın içimi acıtıyor. Çünkü belediyeciliğin okulu yok. Okuldan çıkmıyorlar. Genellikle partiler en çok oyu kim alır diye bakıyorlar.

"BAŞKENT ANKARA'YI HİÇ KİMSE BENİM KADAR BİLEMEZ"

Şu ana kadar geriye doğru 30-40 yıl içerisinde bir tane Ankaralı belediye başkanı söylesinler bana. Şu andaki başkanımız Sivaslı. Solun adayları Karayalçın Rize, Samsun tarafından. Dalokay Elazığ tarafından. Ankara'nın 1/100.000 planlarına imza atmış benim. Hiç kimse benim kadar Ankara'yı bilemez. Ankara'da konutlar nereye kadar gelişecek. Bunların altına imza atmış birisiyim.

"KAYSERİ'DE KİME SORARSANIZ HASEKİLER'İ BİLİR"

Ben 5 dönem belediye başkanlığında aday oldum, 3 dönem milletvekili adayı oldum. Rakiplerinin özeline girmedim. Doğru soyadımız değişti. Bize Kayseri'de 'Hasekiler' derler. Adımıza kocaman Haseki Dağı var. Bizim sokağımızın köşesinde Haseki Sokağı yazar. Nüfus memurları gelirler, soyadı kanunu çıktığında onu yazarlar. Dedemin dedesi söyler bunu. Padişahlığı çağrışıyor derler. Dedemiz yazdıramayınca sinirlenir, öfkelenir. Kebapçılık yaptığı için Karakebap yazar. O günkü nüfus memurların yazmasından kaynaklanan bir şeydi. Sonra 60 ihtilane kadar babam yazdıramaz. Kayseri'nin hangi köşesine gidip sorarsanız herkes Hasekiler'i bilir.

"KILIÇDAROĞLU CHP GENEL BAŞKANI BİR ŞEY DİYEN VAR MI?"

Üzülerek söylüyorum, bu konuyu ana muhalefetin başı başlattı, Kılıçdaroğlu başlattı. Şimdi Kemal Bey bana söyler misin, Tunceli'den gelmişsin, CHP'ye genel başkan olmuşsun, bir şey diyen var mı sana. Sonra kalkıp bilmediğin İstanbul'da aday olmuşsun, Kağıttepe falan demişsin.

"MELİH BEY ÇOK ÇALIŞKANDI AMA TARZI BANA GÖRE DEĞİL"

Her başkan kendi dönemine ait işler yapar. O günün şartları farklı. Bundan 40 sene önce 20 sene önce gelen kişilere bir şey söylemek olmaz. Aynı şekilde Melih Gökçek'e de. O dönemde iş başına gelen insanlar tabii ki farklı işlerle uğraştılar. Belediye başkanlarımız Ankara'ya çok emek verdiler, bir yere getirdiler. Melih Bey'i iki açıdan değerlendirmek lazım. Çalışkanlığı, gayreti, Ankara'ya kattıkları. Raylı sistem, yeşil alanların çoğaltılması. Elbette bunları başarılı yapmıştır. Ancak tarzıbana göre değil. Biraz daha siyasetin içinde olmak istiyor, hasımları ile uğraşmayı sever. Ben tam tersine hizmetlerle uğraşıyorum.

"BELEDİYECİLİKTE 'HASEKİ MODELİ' İSMİNİ YAPMIŞ BİRİYİM"

Popüler olmak için gayretim yok. Derdim öyle olsaydı çok proje yapardım. Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptım bir gün olsun afişe çıkmamışımdır. Sıfır atıkta reklam yapmadım. Emine Hanım sağolsun, himayesine aldı ve devam ediyor. Bu müthiş bir proje. İmar yasalarını yazan birisiyim, imar barışının temelinde benim fikirlerim var. Doğuda iki yıl içerisinde teröristlerin yerleri yapmış birisiyim. Geçmişte yaptığım belediyecilikte 'Haseki modeli belediyecilik' diye isim yaptığım birisiyim.

"ANKA PARK OLMASI GEREKEN BİR ŞEY ANCAK YERİ TARTIŞILIR"

Ankapark hususunda insanlar burada Ankaralı hemşehrimiz yer hususunu tartışabilirler. Metropol olmuş büyük şehirlerin hepsinde eğlence merkezleri vardır. Bana göre olması gereken bir şey, ancak yer hususu tabii ki tartışmaya açık. Tartışma konusu olacak işleri benim döneminde kimse görmez. Çok geniş kesimlerle mutlaka istişare ederim. Popoüler olsun diye 'dinozor konmuş bunu kaldırayım' diye bir tarzım olmaz. Ankara'ya kapılar bir tercihtir. Şehrin silueti gibi önemli değildir. Bir süslemedir. Bunlar çok basit, sadece hoşluk, şirinlik katacak işlerdir. Yaptığınız peyzaj düzenlemesi bir müddet sonrası eskir ve değişir.

"EKİBİM ARASINDA SOSYOLOG DA VAR ÇOCUK PSİKOLOĞU DA VAR"

Adaylığım kesinleştikten sonra 30 kişilik ekiple çalışma yaptım. Ekip içerisinde mimar, mühendis, şehir plancıları, haritacılar, çocuk psikologları, sosyologlar var. Çalışmalar neticesinde yapacaklarımızı toparladık. 11 başlık altında 111 proje saydık. İçinde maliyetli projeler, heyecanlandıran projeler var. Metro hatlarının arttırılması. Kızılay'dan Havaalanına kadar kesintisiz metro sağlanması. Bunlar çok maliyetli işler. Raylı sistem hatların bedeli 15-20 milyar lirayı buluyor. Bunu devletle birlikte yapmak lazım. Bunları senelerce yapmış birisiyim.

"BENİ HEYECANLANDIRAN PROJE ÇOCUK KÖYÜ PROJESİDİR"

Beni heyecanlandıran altgeçit, raylı sistem, üst geçit değil. Onları ezbere bilen adamım ben. Baraj nasıl yapılır, stadyum nasıl yapılır bunları uygulamış birisiyim. Mesela Çocuk Köyü Projesi beni heyecanlandırıyor. Dünyada tek Kanada'da uygulaması var. 1 milyon metrekare üzerinde 100'e yakın etkinlik. Bu köyde çocuk bir yandan araç kullanacak. Kırmızıda durmasını, yeşilde geçmesini öğrenecek. Bilim merkezlerinde deneyler yapacak. Bu dünyada bir tek yerde var. İnşallah Ankara'da yaptığımda anne ve babalar çocuklarını evde durdurmayacak.

"ANKARA'DA TAM 25 YILDIR MİLLİ MAÇ YAPILAMAMIŞ"

Yeşil alanlar konusunda 13 yerde millet bahçesi hazırladık. 12 milyon 950 bin kilometre kare. Yeme içme yerleri, spor yerleri de var. Tabii ki millet kıraathanesi de var. Ankara bir başka yeşil olacak. Stadyum projesi var. 25 yıldır Ankara'da milli maç yapılamamış. Türkiye'nin ilk modern stadını ben yaptım. Kadir Has Stadyumu'nu kastediyorum. Problemin taraflarını biraraya getirerek, Cumhurbaşkanımızdan izin alıp, problemi bir komisyona havale edip çözüm noktasına getirdik. 19 Mayıs Stadyumu yıkıldı. O projeyi Kadir Has Stadı'nı çizdirdiğim mimar yapmış. Çağırdım, şu anda Türkiye'nin en güzel stadyumu olacak. Şu anda Bakanlık tarafından ihale aşamasında.

19 MAYIS STADYUMU İLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI

Dün bir dava açılmış. 19 Mayıs Stadyumu'nun yürütmeyi durduma kararı alınmış. Alınan kararlar neticesinde mahkemenin gerekçeli kararını görüp, haklılığı görürsek saygı duyarız. İmarla ilgili açılan davalarda bunu görüyoruz.

"BEDAVA STAD BEDAVA BARAJ NASIL YAPILIR BUNU GÖSTERDİM"

Türkiye'de ilk defa kamunun cebinden para çıkmadan stadyum nasıl yapılır bunu ortaya koydum. Sayın Faruk Özak, İstanbul'da toplantı yaptı beni çağırdı bedava stad nasıl yapılır anlattım. Baraj nasıl yapılır? Bunları ortaya koymuş birisiyim. Yüzyıllardır Kızılırmak akar bizimkiler bakarmış.

"METROPOLLERDE YAPILAN İŞLERDE DEVLET DESTEĞİ LAZIMDIR"

Bir belediye başkanı para yönetimini bilmesi lazım. Bana para gelecek, İller Bankası'ndan para gelecek derse istediği kadar beklesin. Belediye başkanı işe eksiyle başlar. Becerinizi ortaya koyacaksınız. Burada organizasyonlar yaparak bu projeyi gerçekleştireceksiniz. Bütün metropollerde devlet desteğine ihtiyaç vardır. Londra'da, Moskova'da yapılanların bir kısmı devlet desteğiyle yapılmıştır.

"BİR TARAFTAN DEVLET DESTEĞİ BİR TARAFTAN ÖZ GELİRLER"

Bir taraftan devlet desteği ile yapacaksınız, bir taraftan da öz gelirlerinizi arttıracaksınız. Kaynak oluşturacaksınız. Bunları yapacak bilgi ve birikimle işbaşına geliyorum.

"SAĞDA OLDUĞUNU SÖYLEYİP SOL GÖMLEKLİLERE HİTAP EDİYOR"

Milliyetçi arkadaşlarımın sonuna kadar destek verdiğini biliyorum. Milliyetçi arkadaşlarımın sol bir tarafa oy vereceğini zannetmiyorum. Rakibim sağda olduğunu söyleyip sol gömleği giymiş insanlara bir şeyler söylemeye çalışıyor. Geçmişte 'Melih Gökçek gitsin' diye bir kampanya yapıldı. Şimdi tam tersine ülkücü kökenli bir aday var. Sadece o dava için okuldan atılmış birisiyim. Burada altını çizmek istediğim konu yerli ve milli olmatır. Burada AK Parti ile MHP hemfikir.

"HDP İLE İŞBİRLİĞİNE GİRMİŞ YAPIYI ÜLKÜCÜLERDE GÖREMEZSİNİZ"

Ülkü Ocakları ve rahmetli Türkeş'in ortaya koyduğu düşünceler, yetiştirdiği insanlar milli ve yerli görüşün peşindeler. Mansur Bey gibi ender örnekler var. Sola gitmiş, HDP'ye işbirliğine girmiş yapıyı Ülkücüler içerisinde göremezsiniz. MHP ile birlikteliğimiz yıllar öncesine dayanıyor.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 'SEMPATİ DUYAN VARSA AYRILSIN' DEDİ"

Biz bu işlere yatkın olmamasına dikkat ettik. Ola ki bir şey gözümüzden kaçar bundan dolayı pişman oluruz diye. 17-25 Aralık'ta sayın Cumhurbaşkanımız çok net olarak bize şunu söyledi: FETÖ tehlikeli bir örgüttür. Bunların hizmet tarafı, hocalık tarafı yok, İslami kisveyi kullandılar. Benim partimde bunlara sempatiyle bakan varsa istifa etsin... Hatırlarsanız 4-5 milletvekili ayrılmıştı.

"SOKAK HAYVANLARI DOĞAL ORTAMINDA BIRAKIR ORADA BAKARSINIZ"

Sokak hayvanları konusunda değişik fikirler her zaman çarpışır. Doğrusu şu; hayvanları alırsınız, sağlık kontrolünden geçirirsiniz, kısırlaştır, kendi doğal ortamına bırakırsınız. Bu doğal ortam geniş mekanlardır. İnsanlar gelip onlarla arkadaşlık, dostluk kurabilirler. Dindar insanların hayvanlara en eziyet insanlar olduğu sözü çok çirkin bir söz. Hz. Peygamber kuşu olan bir çocuğa taziye ziyaretine gidiyor. Hayvanat bahçesini Ankara'nın çeperlerinde bir yer hazırladık. Çok büyük bir yer yapacağız. Ancak hayvan hapishanesi olmayacak. Doğal ortamda yaşayacaklar. Kuşlar ağaçlarda ama filelerle kaplı yerler içerisinde yaşayacaklar.

"MODERN VE MUHAFAZAKAR VATANDAŞA HİTAP EDECEK BİR BAŞKAN"

Bir toplumda modern yaşam tarzı benimseyen insanlar da olabilir, muhafazakar tarzı benimseyenler de olabilir. Belediye başkanına düşen herkesin istediği gibi yaşayabilecekleri, yaşadıkları mekandan keyif alabilecekleri bir yer sunmak belediye başkanının birinci görevidir.