Emre Irmak, açıklamasında "Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan ile konuştum. Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Haydi Özkan Ağabey! Zımba gibi kalkacan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki... Dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan" ifadelerini kullandı.