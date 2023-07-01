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Özkan Uğur'dan haber var!

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan umut verici bir haber geldi. Meslektaşı Emre Irmak, Uğur'un durumunun iyiye gittiğini söyledi

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  • Özkan Uğur'dan haber var! - Magazin haberleri

    Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur'un hastalığı yaklaşık bir ay önce nüksetti. 
  • Özkan Uğur'dan haber var! - Magazin haberleri

    Özkan Uğur, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. 
  • Özkan Uğur'dan haber var! - Magazin haberleri

    "DURUMU İYİYE GİDİYOR"

    Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Uğur'un oğlu Alişan Uğur ile konuştuğunu belirten Irmak, "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" dedi.
  • Özkan Uğur'dan haber var! - Magazin haberleri

    Emre Irmak, açıklamasında "Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan ile konuştum. Şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Haydi Özkan Ağabey! Zımba gibi kalkacan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki... Dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan" ifadelerini kullandı.
  • Özkan Uğur'dan haber var! - Magazin haberleri

    "DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

    Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu: Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.

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