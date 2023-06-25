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Özkan Uğur'un eşinde tepki

Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un üç aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği öğrenilmişti. Tedavisi devam eden Uğur'un eşi Aysun Uğur, ünlü şarkıcı hakkında 'öldü' söylentisini çıkaranlara "Sizi bulacağım ve dava edeceğim"diyerek sitem etti

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  • Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur'dan tepki - Günün magazin haberleri

    MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, daha önce üç kez lenf kanserini yenmişti.
  • Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur'dan tepki - Günün magazin haberleri

    ÜÇ AYDIR YOĞUN BAKIMDA

    Hastalığı yeniden nükseden Özkan Uğur'un üç aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilmişti.

    Özkan Uğur'un entübe edildiği de belirtilmişti. Ünlü şarkıcının yakınları derin üzüntü içinde sosyal medyada yer alan söylentilere yanıt vermek durumunda kaldı.
  • Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur'dan tepki - Günün magazin haberleri

    "SİZİ BULACAĞIM VE DAVA EDECEĞİM"

    Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur, şu sözlerle tepkisini ortaya koydu: Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece 'tık' almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz. 
  • Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur'dan tepki - Günün magazin haberleri

    "YÜZLERCE MESAJA CEVAP VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
  • Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur'dan tepki - Günün magazin haberleri

    "DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

    Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.
  • Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur'dan tepki - Günün magazin haberleri

    "BÖBREKLERİ VE CİĞERLERİ ÇOK ZORLANIYOR"

    'MFÖ' grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner de yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında konuşarak. Güner, "Özkan Uğur'un, kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" demişti.

Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş
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