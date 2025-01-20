Özlem Savaş'tan, Hacı Sabancı'dan oğlu olduğu ortaya çıkan Fatma D.'ye: Ahlaksız buluyorum
Oyuncu Özlem Savaş, Hacı Sabancı'dan oğlu olduğu ortaya çıkan Fatma D. hakkında oldukça sert bir yorumda bulundu; "Böyle kadınları son derece ahlaksız buluyorum"
Geçtiğimiz aylarda, 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğunu iddia eden Fatma D., babalık davası açmıştı. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, geçen aralık ayında Hacı Sabancı'nın Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği vermesine karar vermişti.
Yapılan testin sonucunda, Uzay’ın babasının %99.99 ihtimalle Hacı Sabancı olduğu belirlenmişti.
ÖZLEM SAVAŞ'TAN SERT YORUM
Özlem Savaş, babalık davasıyla ilgili bir diğer dikkat çeken yorumda bulundu. Savaş, Fatma D. hakkında sert bir eleştiride bulundu.