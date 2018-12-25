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"EVLİLİĞE KARŞI DEĞİLİM"



Özlem Yıldız, geçtiğimiz günlerde "Kalbiniz aşka kapalı mı?" sorusuna, "Hayır, tabii ki kalbim aşka kapalı değil ama kimseye güvenemiyorum. Zamanında ağzım çok yandı. Güveneceğin insan bulmak çok zor, o yüzden ben böyle mutluyum. Tabi ileride düzgün birini bulursam evlenebilirim, neden olmasın. Evliliğe karşı değilim" yanıtını vermişti.