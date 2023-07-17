Özlem Yıldız'dan 'çirkin' yorumuna tepki
Sunucu Özlem Yıldız, sosyal medyada oğlu Demir'e yapılan yoruma tepki gösterdi. Yıldız, "Allah, kimseye kalp çirkinliği vermesin" dedi
Özlem Yıldız, 2005'de iş insanı Sinan Serter ile evlenmiş, 2007'de oğlu Demir'i dünyaya getirmişti.
2013'te Sinan Serter'den boşanan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda Mete Vardar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü sunucu, şu sıralar oğlu ile Bodrum'da tatil yapıyor.
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özlem Yıldız, oğlu Demir ile fotoğrafını paylaştı. Yıldız, oğlu hakkında bir takipçisinin 'Çirkin' şeklindeki yorumuna tepki gösterdi.
Özlem yıldız, takipçisine "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" yanıtını verdi.
Özlem Yıldız, geçtiğimiz hafta sonu sevgilisi Mete Vardar ile Bodrum'da görüntülenmişti.