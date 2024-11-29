Özlem Yıldız: Evliliğe öncelik tanımıyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özlem Yıldız, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.

"EVLİLİK OLSUN DİYE İSTEDİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Yaklaşık bir yıldır iş insanı Mete Vardar ile aşk yaşayan Özlem Yıldız, yeni yıl dilekleriyle ilgili konuşurken gazetecilerin "Evlilik diler misiniz?" sorusuna; "İhtiyaç duymuyorum diyemem ama yakın zamanda öncelik tanımıyorum. Ama illaki olsun diye istediğimiz bir şey değil. Zaman bize neler getirir bilemiyorum. Bu işler zamanla. Kısmet, hayırlısı neyse o olacak" yanıtını verdi.