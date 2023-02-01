Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Özlem Yıldız'ın başına gelmedik kalmadı: Uçağıma yıldırım düştü şimdi de... - Magazin haberleri
ABONE OL

Özlem Yıldız'ın başına gelmedik kalmadı

Özlem Yıldız, iki hafta içerisinde yaşadığı talihsizlikleri anlattı: "Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü şimdi de bu..."

Özlem Yıldız'ın başına gelmedik kalmadı: Uçağıma yıldırım düştü şimdi de... - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçiren Özlem Yıldız, ardından bindiği uçağa da yıldırım isabet etti.

"Kötüyü çağırmak istemiyorum" diyen Özlem Yıldız, bu sabah uyandığında yüzünde şişlikle karşılaştı.

"ZOR KONUŞUYORUM"

Durumunu ve son zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri anlatan Özlem Yıldız, "Yaklaşık iki haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Hiçbir şey yokken yani... Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." dedi.

"KANIMDA ENFEKSİYON ÇIKTI"

Daha sonra hastaneye giden Özlem Yıldız, yüzündeki şişlikle ilgili "Kanımda enfeksiyon çıktı. Alerjikmiş... Bu gece hastanedeyim, antibiyotik tedavisi başlandı" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Elvan Dalton' hayatını kaybetti
Vedat Özkök'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
MAGAZİN Son yolculuğuna uğurlandı
Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
MAGAZİN Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi?
Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN 33 oldu! O şimdi çok ünlü...
Songül Karlı fotoşopu abarttı! Son paylaşımı eleştiri oklarının hedefi oldu!
MAGAZİN Songül Karlı fotoşopu abarttı!
Doğukan Manço babası Barış Manço'yu ölüm yıl dönümünde andı: 24 sene önce o akşam telefon çaldı
MAGAZİN Acı haber nasıl aldığını anlattı: 24 sene önce o akşam. ...
Mardin Nusaybin'den 'Güldür Güldür Show' provasına özel misafirler 
MAGAZİN Özel misafirler
Sette görüntü yönetmenini vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin'e hapis istemi...
MAGAZİN Sette görüntü yönetmenini vurmuş ve ölümüne sebep ...
Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Ankara'da - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?', Ankara'da
Çağla Şıkel'den Nail Gönenli yanıtı: Her şey gördüğünüz gibi - Magazin haberleri
MAGAZİN "Her şey gördüğünüz gibi"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.