Özlem Yıldız'ın oğlu Demir ile Bodrum tatili
Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter ile Bodrum'daki bir otelin plajında görüntülendi. Bir ara annesini omzuna alan Serter, keyifli halleriyle dikkat çekti
Giriş: 19.07.2023 - 11:51
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Sunucu Özlem Yıldız, Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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Kaldıkları otelin plajında görüntülenen Özlem Yıldız ile oğlu Demir Serter, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Demir Serter, bir ara annesi Özlem Yıldız'ı sırtına adlı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.