Özlem Yıldız'ın aşk tatili
Sunucu Özlem Yıldız, iş insanı Mete Vardar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, Bodrum'da görüntülendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir yalnız olan Özlem Yıldız aşk orucunu bozdu.
Ünlü sunucu, Mete Vardar ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, geçtiğimiz gün Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili plajda romantizm yaşadı.
Denizden çıkan Mete Vardar sevgilisi Özlem Yıldız'ı öpücüklere boğdu.
Sevgilisi yüzerken Özlem Yıldız cep telefonuyla ilgilendi.