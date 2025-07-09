Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pakistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Pakistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Pakistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Pakistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Telefon kodları, dünya üzerinde yer alan bütün ülkelerde erişim sağlamak için kullanılan özel numaraları içerir. Her ülkede olduğu gibi Pakistan'a ait de özel bir kod vardır. Her ülkenin kendine özgü kodları belirlenirken coğrafi konumlar dikkate alınır. Peki Pakistan telefon kodu ne? Ülkeye ait plaka kodu, para birimi ve alan uzantısı hakkındaki bilgileri yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan telefon kodu, plaka kodu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ülkeler arasında gerçekleştirilen bağlantılar, belirlenmiş kodlar ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Bu noktada kullanıcıların merak ettiği ülkelerden biri de Pakistan’dır. Peki bu ülkenin diğer bilgileri ne? Devamı aşağıda…

        PAKİSTAN TELEFON KODU NE?

        Pakistan telefon kodu 92’dir. Bu telefon alan kodu, ülkeye yapılan uluslararası telefon görüşmelerinin yönlendirilmesinin doğru olmasında kritik öneme sahiptir. Herhangi bir numaranın başına +92 eklenerek Pakistan ülkesine yapılan telefon görüşmeleri doğru bir şekilde yönlendirilebilir. İlgili ülkede yapılan sabit hat aramalarında kullanılan numara 92’dir. Yurt içi aramalarda ise bu kodun 8 ile başladığı bilinir.

        PAKİSTAN PARA BİRİMİ NE?

        Pakistan para birimi Rupi’dir. Birçok kişide bu para biriminin Hindistan’a ait olduğu bilgisi vardır. Diğer para birimlerinin aksine Rupi banknotlarında kuruş gibi küçük birimler olmaz. Bu nedenle en küçük para biriminin 1 Rupi olduğu bilinir.

        Önemli Not: Pakistan rupisi Hindistan rupisi ile değiştirilemez. Pakistan’da merkez bankası tarafından basılır. Basıldığı yerin tam adı, Pakistan Devlet Bankası’dır. İşte Rupi hakkında bazı bilgiler;

        Para Birimi Kodu: PKR

        Kısaltma: Rp veya Rs

        Madeni Paralar: 1, 2, 5, 10, 20, 50

        Banknotlar: 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 5,000

        PAKİSTAN PLAKA KODU NE?

        Pakistan plaka kodu PAK olarak geçer. Bu kod, ceza ve vergi gibi uygulamaların sorunsuz şekilde yapılmasını sağlar. Böylece hangi aracın hangi ülkeye ait olduğu anlaşılabilir. Çünkü neredeyse her ülkenin kendine ait bir plaka kodu vardır. Bu noktada akıllara Pakistan plaka kodu da gelir. Bir araçta PAK plaka kodunu görürseniz o aracın Pakistan’a kayıtlı olduğunu görebilirsiniz.

        PAKİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Bu konuda sık sorulan sorulardan biri de “Pakistan hangi alan adı uzantısı?” sorusudur. Pakistan alan uzantısı, “.pk” olarak bilinir. Alan adı uzantısı, ilgili web sitesinin türünü ve amacını belirlemek için kullanılır. Bu uzantının bir diğer işlevi ise coğrafi konumu yönlendirmektir.

        PAKİSTAN HAKKINDAKİ DİĞER BİLGİLER

        Pakistan ülkesi, Asya’da bulunan İslam devletleri arasındadır. Resmi adı, “Pakistan İslam Cumhuriyeti” olarak bilinir. Halkın yaklaşık %98’i Müslüman’dır. Pakistan, nükleer silahlara sahip olan tek İslam ülkesidir. Sınır komşusu olan Hindistan ile ilişkilerinin çok iyi olmadığı bilinir. Ülkenin konumu, Asya’nın Afrika kıtasına yakın bölümünde konumlanır. Pakistan’ın Umman Denizi’nde sahil şeridi bulunur.

        PAKİSTAN’IN BAŞKENTİ NERESİ?

        Ülkenin her bölgesinin başkenti bulunur. Ancak resmi başkent İslamabad’dır. 1960 yılına kadar bu kentin Karaçi olduğu bilgisi vardır. Bu kent dış saldırılara karşı savunmasız olduğundan yeni bir kent inşa edilmesine karar verilmiştir. Sonrasında ise Potwar platosunun kuzeyinde, Muree tepelerinin yanına İslamabad şehri kurulmuştur.

        PAKİSTAN’IN RESMİ DİLİ

        Söz konusu ülkede 60’dan fazla dil konuşulur. Devletin resmi dili ise İngilizce’dir. Daha çok hukuki sözleşmelerde ve devlet işlerinde bu dil kullanılır. Ulusal dil ise Urduca olarak öne çıkar. Ancak her bölgenin kendine has dili vardır. Örneğin Pencab bölgesine ait resmi dil Pencab dilidir. Bu bölgede kullanılan ikinci resmi dil ise Saraiki dilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı