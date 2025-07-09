Pakistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Pakistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Ülkeler arasında gerçekleştirilen bağlantılar, belirlenmiş kodlar ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Bu noktada kullanıcıların merak ettiği ülkelerden biri de Pakistan’dır. Peki bu ülkenin diğer bilgileri ne? Devamı aşağıda…

PAKİSTAN TELEFON KODU NE?

Pakistan telefon kodu 92’dir. Bu telefon alan kodu, ülkeye yapılan uluslararası telefon görüşmelerinin yönlendirilmesinin doğru olmasında kritik öneme sahiptir. Herhangi bir numaranın başına +92 eklenerek Pakistan ülkesine yapılan telefon görüşmeleri doğru bir şekilde yönlendirilebilir. İlgili ülkede yapılan sabit hat aramalarında kullanılan numara 92’dir. Yurt içi aramalarda ise bu kodun 8 ile başladığı bilinir.

PAKİSTAN PARA BİRİMİ NE?

Pakistan para birimi Rupi’dir. Birçok kişide bu para biriminin Hindistan’a ait olduğu bilgisi vardır. Diğer para birimlerinin aksine Rupi banknotlarında kuruş gibi küçük birimler olmaz. Bu nedenle en küçük para biriminin 1 Rupi olduğu bilinir.

Önemli Not: Pakistan rupisi Hindistan rupisi ile değiştirilemez. Pakistan’da merkez bankası tarafından basılır. Basıldığı yerin tam adı, Pakistan Devlet Bankası’dır. İşte Rupi hakkında bazı bilgiler;

Para Birimi Kodu: PKR Kısaltma: Rp veya Rs Madeni Paralar: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Banknotlar: 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 PAKİSTAN PLAKA KODU NE? Pakistan plaka kodu PAK olarak geçer. Bu kod, ceza ve vergi gibi uygulamaların sorunsuz şekilde yapılmasını sağlar. Böylece hangi aracın hangi ülkeye ait olduğu anlaşılabilir. Çünkü neredeyse her ülkenin kendine ait bir plaka kodu vardır. Bu noktada akıllara Pakistan plaka kodu da gelir. Bir araçta PAK plaka kodunu görürseniz o aracın Pakistan’a kayıtlı olduğunu görebilirsiniz. PAKİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Bu konuda sık sorulan sorulardan biri de “Pakistan hangi alan adı uzantısı?” sorusudur. Pakistan alan uzantısı, “.pk” olarak bilinir. Alan adı uzantısı, ilgili web sitesinin türünü ve amacını belirlemek için kullanılır. Bu uzantının bir diğer işlevi ise coğrafi konumu yönlendirmektir. PAKİSTAN HAKKINDAKİ DİĞER BİLGİLER