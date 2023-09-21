Palamut tarifi ve yapılışı: Palamut nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Eylül ayı gelip balık sezonu açıldığında balıkçı tezgahlarında da bayram havası oluşmaya başlar. Birbirinden çeşitte balıkların tezgahlarda yer almasıyla birlikte balık severlerde soflarında balıklara yer verme heyecanı yaşar. Balıkların gözdesi olarak bilinen palamut balığını da yemek masalarında sıklıkla görmekteyiz. Gerek fırında gerek ise kızartmasıyla gönüllerde taht kuran palamudu hiç denediniz mi? Gelin, palamut tarifi nasıl olur, pişirme aşamaları neler birlikte bir göz atalım.
Balık insan vücudu için sağlıklı besinler arasında yer alır. Balığın faydasını bilmeyen yoktur. Özellikle palamut balığı birçok vitamin bakımından faydalıdır. Özellikle içerisinde bol bol A vitamini içeren palamut balığı potasyum ve fosfor açısından da oldukça zengindir. Çocukların ve yetişkinlerin her hafta mutlaka balık tüketmesi vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini alabilmesi açısından önemlidir. Peki, balıkçı tezgahlarında da kolaylıkla bulabileceğimiz palamudu nasıl pişirebiliriz? Palamut yapımı sırasında nelere dikkat etmeliyiz bir bakalım.
Palamut çeşitli şekillerde pişirebilen bir balıktır. Kızartmasından, pilakisine, fırında pişirilmesine kadar oldukça çeşitte tüketilebilir. Palamut yapılışı sırasında eğer kızartma şeklini tercih edecekseniz kullanacağınız yağın temiz olmasına dikkat etmelisiniz. Önceden farklı bir kızartmada kullandığınız kızartma yağını balık kızartması esnasında kullanmanız doğru olmayacaktır. Özellikle kullanılan sıvı yağları tekrar kullanmak insan sağlığı açısından da zararlı olarak bilinir. Palamut balığınızın taze olmasına özen göstermelisiniz. Eğer buzluktan çıkardığınız bir palamudu pişirecekseniz fırında pişirme yöntemini tercih edebilirsiniz. Kızartma yapmak istediğinizde balığınızın buzunun iyice çözülmesine önem vermelisiniz. Yoksa kızartma anında çok fazla yağ sıçratarak tehlikeli durum oluşabilir.
Palamut çocukların ve yetişkinlerin severek tükettiği balıklar arasında ön sırada yer alır. Siz de palamut balığını seviyor fakat nasıl pişireceğinizi bilmiyorsanız sizin için derlediğimiz palamut tarifi ile kendi mutfağınızda lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz. Palamut balığını fırında sebzeli yaparak daha sağlıklı ve lezzetli bir tarif elde etmiş olursunuz. Gelin, fırında palamut nasıl yapılır görelim.
Palamut Malzemeleri
Palamut Balığı Sosu İçin:
Palamut Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!