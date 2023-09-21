Palamut tarifi ve yapılışı: Palamut nasıl yapılır, malzemeleri neler? Eylül ayı gelip balık sezonu açıldığında balıkçı tezgahlarında da bayram havası oluşmaya başlar. Birbirinden çeşitte balıkların tezgahlarda yer almasıyla birlikte balık severlerde soflarında balıklara yer verme heyecanı yaşar. Balıkların gözdesi olarak bilinen palamut balığını da yemek masalarında sıklıkla görmekteyiz. Gerek fırında gerek ise kızartmasıyla gönüllerde taht kuran palamudu hiç denediniz mi? Gelin, palamut tarifi nasıl olur, pişirme aşamaları neler birlikte bir göz atalım.

Balık insan vücudu için sağlıklı besinler arasında yer alır. Balığın faydasını bilmeyen yoktur. Özellikle palamut balığı birçok vitamin bakımından faydalıdır. Özellikle içerisinde bol bol A vitamini içeren palamut balığı potasyum ve fosfor açısından da oldukça zengindir. Çocukların ve yetişkinlerin her hafta mutlaka balık tüketmesi vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini alabilmesi açısından önemlidir. Peki, balıkçı tezgahlarında da kolaylıkla bulabileceğimiz palamudu nasıl pişirebiliriz? Palamut yapımı sırasında nelere dikkat etmeliyiz bir bakalım.

Palamut çeşitli şekillerde pişirebilen bir balıktır. Kızartmasından, pilakisine, fırında pişirilmesine kadar oldukça çeşitte tüketilebilir. Palamut yapılışı sırasında eğer kızartma şeklini tercih edecekseniz kullanacağınız yağın temiz olmasına dikkat etmelisiniz. Önceden farklı bir kızartmada kullandığınız kızartma yağını balık kızartması esnasında kullanmanız doğru olmayacaktır. Özellikle kullanılan sıvı yağları tekrar kullanmak insan sağlığı açısından da zararlı olarak bilinir. Palamut balığınızın taze olmasına özen göstermelisiniz. Eğer buzluktan çıkardığınız bir palamudu pişirecekseniz fırında pişirme yöntemini tercih edebilirsiniz. Kızartma yapmak istediğinizde balığınızın buzunun iyice çözülmesine önem vermelisiniz. Yoksa kızartma anında çok fazla yağ sıçratarak tehlikeli durum oluşabilir.

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Palamut çocukların ve yetişkinlerin severek tükettiği balıklar arasında ön sırada yer alır. Siz de palamut balığını seviyor fakat nasıl pişireceğinizi bilmiyorsanız sizin için derlediğimiz palamut tarifi ile kendi mutfağınızda lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz. Palamut balığını fırında sebzeli yaparak daha sağlıklı ve lezzetli bir tarif elde etmiş olursunuz. Gelin, fırında palamut nasıl yapılır görelim.

Kaç kişilik:2 adet

Hazırlama süresi:5 kişilik

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori: 137 kalori

Palamut Malzemeleri

2 tane orta boy palamut (halka veya yassı doğranmış, temizlenmiş ve yıkanmış)

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan (halka halka doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (iri doğranmış)

1 adet büyük boy domates (halkalar şeklinde doğranmış)

2-3 adet yeşil biber (iri doğranmış)

3-4 dilim limon

2-3 adet defne yaprağı (dilerseniz kullanmaya bilirsiniz)

Palamut Balığı Sosu İçin:

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

¼ adet limonun suyu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

1 diş ezilmiş sarımsak

Palamut Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Fırında palamut için öncelikle balık sosumuzu hazırlayalım.

Balık sosu için gerekli olan malzemeler; tuz, karabiber, sarımsak, zeytinyağı, kekik, limon suyu ve pul biberi bir karıştırma kabına alalım güzelce karıştıralım.

Temizlenmiş ve yıkanmış olan balıklarımızın üzerine sosumuzu ekleyelim.

Sosladığımız balıklarımızı 10 dakika bekletelim, dinlenmesini sağlayalım.

Ardından yuvarlak olarak doğradığımız soğanlarımızı fırın kabının en altına yerleştirelim. Üzerine yine yuvarlak olarak kestiğimiz kapya biberlerimizi koyalım.

Yeşil biberlerimizi de ilave edelim.

Üzerine yuvarlak ve iri doğradığımız domateslerimizi ekleyelim.

En üstte ise palamutlarımızı dizelim ve defne yaprağı ve limonu da ilave edelim.

Fırınımızı önceden 180 derece ısıtalım.

Palamut yemeğimizin üzeri kızarıp rengi dönene kadar fırında yaklaşık olarak 30 dakika pişirelim. Bu süre sizin fırınınıza göre değişim gösterebilir.

Fırında palamut hazır.

Afiyet olsun!

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