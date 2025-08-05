Pamela Anderson ile Liam Neeson ilişkisine aileden onay

'Naked Gun'da başrolleri paylaşan Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın, filmin tanıtım galalarında birbirlerine gösterdikleri yakınlık nedeniyle aralarında aşk söylentileri yayıldı. İkili, kendileri henüz aralarında bir ilişki olduğuna dair doğrulama yapmasa da yakınları, bu ilişkiyi doğruluyor ve onlara destek veriyor.

73 yaşındaki İngiliz oyuncu Liam Neeson'ın 29 yaşındaki oğlu Daniel Jack Neeson, cuma günü Anderson'ın babasıyla birlikte göründüğü paylaşımın altına kutlama emojileri koyarak açık bir onay verdi. Neeson'ın 58 yaşındaki 'Sahil Güvenlik' yıldızı Anderson ile ilişkisine destek veren bir başka aile yakını daha oldu.

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Liam Neeson'ın 2009'da ölen eşi, oyuncu Natasha Richardson'ın kız kardeşi Joely Richardson da aynı Instagram paylaşımının altına yedi kırmızı kalple yanıt verdi. Richardson'ın bu yorumuna; "Sizin bu yaklaşımınız herkesinkinden önemli" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdı

'Naked Gun' filminin galalarında birbirlerine yakınlık göstermeleri nedeniyle aralarında ilişki olduğu söylentisi çıkan Anderson ve Neeson ikilisi, New York galasında da birbirlerine aşk dolu bakışlar atarak pozlar vermişti. Liam Neeson'ın en büyük oğlu 30 yaşındaki Micheál Neeson ve Pamela Anderson'ın küçük oğlu 27 yaşındaki Dylan Lee, ebeveynlerinin New York galasında kırmızı halıya birlikte çıkmıştı. Bu da Anderson ve Neeson ikilisinin ailelerinin de kaynaştığı şeklinde yorumlanmıştı.