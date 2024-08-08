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        Haberler Dünyadan Pamela Anderson: Makyajı bıraktıktan sonra beni sevmeye başladılar Magazin haberleri

        Pamela Anderson: Makyajı bıraktıktan sonra beni sevmeye başladılar

        Dağınık ve kabarık saçları, ağır makyajıyla tanınan ancak bir yıl önce makyaj yapmayı bırakan Pamela Anderson; "İnsanlar, beni yolda durdurup artık sevdiklerini söylüyorlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:24
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        1990'lı yılların ünlü dizisi 'Sahil Güvenlik'in yıldızı Pamela Anderson, 2023'te makyaj yapmayı bırakmasının ardından kendisine karşı değişen yaklaşımı anlattı.

        Bir dergiye konuşan 57 yaşındaki oyuncu; "İnsanlar artık beni yolda durdurup 'Biliyor musun seni daha önce hiç sevmezdim ama artık seviyorum' diyorlar. Sonra ben de 'Hmm, burada bir iltifat aldım' diye düşünüyorum" dedi.

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        Pamela Anderson, 2023 Paris Moda Haftası için makyajsız olmayı seçtiğinde başlangıçta kimsenin bunu fark edeceğini düşünmediğini söyledi.

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        "Bu çok aptalca bir şeydi" diyen Pamela Anderson, orada 3 saat boyunca makyaj koltuğunda oturmak istemediğini anlattı. Oyuncu ayrıca, görünüşüyle ilgili asla mükemmellik için çabalamadığını söyledi.

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        "MEYDAN OKUMAK İSTEDİM"

        "Bir yerde, güzellik fikrine ve taktığımız bu maskeye meydan okumak istediğimi düşünmeye başladım" diyen ünlü yıldız; “Maskeyi çıkardığım anda tüm dünyanın kapısı açıldı. Bu, kendime dair her zaman sahip olduğum imajdan vazgeçmemin başlangıcıydı" ifadesini kullandı.

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        "ARTIK O KİŞİ BEN DEĞİLİM"

        "Yarattığım bu çizgi film karakteri nedir? Tamam, bu eğlenceliydi ama artık o kişi değilim" diyen Anderson, 90'larda bilinen dağınık saçları ve ağır makyajı yerine, Kanada'daki hayatında sade kıyafetler giymeyi tercih ediyor.

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        SEKS SEMBOLÜYDÜ

        26 yaşındaki Dylan Jagger Lee ve 28 yaşında Brandon Thomas Lee adında iki erkek çocuk sahibi olan Anderson, bir dönem Playboy dergisine verdiği pozlarla ve bir seks sembolü olarak hatırlanıyor.

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        "ÇOCUKLARIM 'O ŞİMDİ FARKLI' DİYORLAR"

        İnsanların kendisi hakkında önceden yaptığı işler nedeniyle düşündüklerinin çocuklarını incittiğini söyleyen Pamela Anderson, artık "Evet, Playboy'daydı. Evet, bütün bunları yaptı ama onun kim olduğunu biliyoruz. Şimdi farklı” diye düşündüklerini söyledi.

        #Pamela Anderso
        #makyaj
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