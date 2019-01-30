Olay, dün Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel hastanede meydana geldi. E.Ö., daha önce olduğu ameliyat nedeniyle pansuman yaptırmak için hastaneye geldi. Sağlık görevlisi Abdulsemih G., pansuman yaptığı sırada iddiaya göre E.Ö., 'canını acıttığı' iddiasıyla tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre E.Ö., Abdülselim G. ile arasında çıkan tartışma sonucu saldırmaya kalkıştı. Abdulsemih G. kaçarak koridora çıktı peşinden giden E.Ö., ise tekme ve yumrukla saldırdı. Araya giren diğer çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen E.Ö., hastaneden dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Saldırı anı hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.